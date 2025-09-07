Mediobanca, ultimo giorno per l’opas di Mps

Manca sempre meno alla scadenza dell’offerta del Monte dei Paschi su Mediobanca. Domani sarà per i soci di Piazzetta Cuccia l’ultimo giorno utile a consegnare le azioni, e la soglia critica del 50% è a portata di mano. Anche se non verrà superata subito, lo sarà quasi di certo nella finestra in programma a metà settembre, dal 16 al 22 settembre. Si fanno così via via più stretti i tempi per individuare i nuovi vertici dell’istituto milanese mentre l’amministratore delegato, Alberto Nagel, insieme al presidente Renato Pagliaro e al resto del cda è ormai pronto a dare le dimissioni. Per sostituire Nagel, la banca senese guidata da Luigi Lovaglio è ancora in cerca di un nome. Dalla rosa di candidati risulta essersi sfilato, dopo aver declinato la proposta ricevuta, Mauro Micillo, responsabile della divisione Imi Corporate & Investment banking di Intesa. Circolano invece ancora le candidature di Fabrizio Palermo (ceo di Acea e consigliere di Generali eletto nella lista di Caltagirone) e di Marco Morelli (che è già stato amministratore di Mps). Per la presidenza invece sono stati fatti i nomi dell’ex ministro Vittorio Grilli e di Luigi de Vecchi (Citi).

"Con questa operazione, Mps si appresta ad affrontare la seconda fase che è quella più importante. Potrebbe rimanere sola con Mediobanca o cercare un’aggregazione importante. Come in molti altri casi in passato, anche l’operazione di Mps su Mediobanca ha avuto il via libera del governo", ha commentato il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni. Secondo indiscrezioni di stampa tuttavia l’ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, si starebbe già muovendo con Credit Agricole per sondare la possibilità di convolare a nozze.

r.e.