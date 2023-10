Mediobanca, trimestrale record. L’utile vola a 351 milioni (+34%)

Mediobanca chiude il trimestre con risultati record, sopra le attese, consegnati al mercato a poche ore dall’assemblea, prevista per domani, sul cui tavolo c’è il rinnovo del cda con la sfida tra la lista del board uscente e quella di Delfin. "Sulla mia permanenza" ai vertici di Mediobanca "ne faccio un tema di coerenza, avendo lavorato a un piano triennale di grande appeal e motivazione per il management: mi sento a disposizione della banca per realizzarlo". Cosi il ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, rispondendo a chi gli chiedeva che sarà del suo futuro alla guida della banca.

Il Gruppo milanese, nel primo trimestre del piano al 2026, ha registrato un utile netto di 351 milioni, in crescita del 34% (dai 262,6 milioni dello stesso periodo dello scorso esercizio) e ricavi pari a 864 milioni, in crescita del 14% (da 757 milioni). "Nel trimestre il Gruppo raggiunge il record storico di utile netto trimestrale (oltre 350 milioni di euro), riducendo gli attivi ponderati di oltre 1 miliardo e migliorando il Rote di 2 punti percentuali (oltre il 14%)", ha sottolineato Nagel.

Come già annunciato da Intesa Sanpaolo e Unicredit, anche Mediobanca non verserà la tassa sugli extraprofitti accantonando 226 milioni. "Accantonare riserve può essere utile sia per continuare a svolgere la funzione di erogatore di credito sia per prudenza e in linea con le indicazioni del regolatore", ha specificato Nagel. Per quanto riguarda il prosieguo dell’esercizio, "è confermato in solida crescita rispetto all’esercizio precedente", si legge in un comunicato.

"Si è trattato di un trimestre che conferma la nostra visione su dove la banca deve andare attraverso un modello diversificato. Vogliamo essere una banca più concentrata sul wealth management", che farà leva sulle sinergie con la divisione Corporate & Investment Banking a servizio delle medie imprese, a cui si integreranno i due business che hanno flussi di cassa molto importanti decorrellati da questi primi due: consumer finance e insurance.

In aumento anche "la remunerazione degli azionisti" che "è confermata in crescita a seguito di un payout ratio del 70% cash", continua la nota, ricordando che al dividendo in contanti si sommerà l’esecuzione di un piano di riacquisto di azioni proprie per circa 200 milioni, già autorizzato dalla Bce e in attesa dell’autorizzazione dell’assemblea degli azionisti di domani. "Confermiamo gli obiettivi di grande appeal in un contesto che rischia di diventare più complicato – ha ribadito Nagel – Nonostante si affronti un anno che ha diverse incognite macro. Due su tutte: l’andamento dell’inflazione e dei tassi correlato al ripiegamento delle economie mondiali, e le nuove tensioni geopolitiche. Siamo molto fiduciosi del fatto di poter avere un anno in ulteriore progresso sulla base del progetto industriale che abbiamo in via di implementazione e che porterà un miglioramento del risultato netto di gruppo e anche delle distribuzioni".