Mediobanca, si scommette sul rilancio

A due settimane dalla scadenza dell’Ops di Monte dei Paschi su Mediobanca, le adesioni all’offerta restano ferme poco sotto il 20%, precisamente al 12,42%. Insomma, tutto bloccato, nonostante sul fronte del risiko bancario l’unica operazione ufficialmente ancora in campo, dopo il ritiro di UniCredit dalla scalata a Bpm, sia proprio quella targata Siena. Se le adesioni all’Ops sono rimaste al palo (ieri sono state conferite appena 19.028 azioni), continuano invece a fioccare gli ordini di acquisto per i titoli delle due società coinvolte nell’operazione.

Ieri partenza sprint per Mps, che a un certo punto guadagnava oltre tre punti percentuali, per poi chiudere la giornata con un rialzo inferiore all’1%. Bene anche le azioni della banca d’affari milanese, che hanno registrato un +0,2%.

Se gli investitori continuano a comprare è per un motivo preciso: si aspettano un rilancio dell’Ops lanciata dall’amministratore delegato del Montepaschi, Luigi Lovaglio. Ieri, infatti, lo "sconto" sull’offerta — cioè la differenza tra il valore di mercato delle azioni e quello proposto al pubblico — si è ridotto all’1,62%, pari a un importo aggiuntivo di 284,31 milioni di euro, necessario a pareggiare il valore dello scambio azionario. Non è la prima volta che lo sconto tra le 2,533 azioni Mps offerte per ogni titolo di Piazzetta Cuccia scende sotto il 2%: era già accaduto il 30 luglio e il 1° agosto. Alla fine della scorsa settimana, per avere un parametro di riferimento, lo sconto era pari al 2,3%, corrispondente a un esborso cash di circa 400 milioni.

Sull’ipotesi di un rilancio le bocche, ovviamente, restano cucite. Finora l’ad di Mps lo ha escluso. Anche perché, se le adesioni rimanessero al 19,42% di ieri, il raggiungimento della soglia minima dell’Ops — fissata al 35% — sarebbe comunque alla portata. Oltre alla decisione di Delfin (la finanziaria della famiglia Del Vecchio) di consegnare i propri titoli senza chiedere un prezzo più alto, l’istituto senese potrà contare sulla quota del 10% in mano a Francesco Gaetano Caltagirone e sul 5,5% detenuto dalle casse previdenziali (Enpam, Enasarco, Forense). Se si superasse la soglia del 50%, al vertice di Mediobanca — a partire dall’ad Alberto Nagel — non resterebbe che rassegnare le dimissioni. Ma anche con una quota inferiore, Mps potrebbe comunque guidare Piazzetta Cuccia.Antonio Troise