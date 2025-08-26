Martedì 26 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Previsioni meteo maltempoSinner Us OpenGiornalisti uccisi GazaUcraina Russia
Acquista il giornale
EconomiaMediobanca, si scommette sul rilancio
26 ago 2025
ANTONIO TROISE
Economia
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Economia
  3. Mediobanca, si scommette sul rilancio

Mediobanca, si scommette sul rilancio

A due settimane dalla scadenza dell’Ops di Monte dei Paschi su Mediobanca, le adesioni all’offerta restano ferme poco sotto il...

Luigi Lovaglio, ad di Mps

Luigi Lovaglio, ad di Mps

A due settimane dalla scadenza dell’Ops di Monte dei Paschi su Mediobanca, le adesioni all’offerta restano ferme poco sotto il 20%, precisamente al 12,42%. Insomma, tutto bloccato, nonostante sul fronte del risiko bancario l’unica operazione ufficialmente ancora in campo, dopo il ritiro di UniCredit dalla scalata a Bpm, sia proprio quella targata Siena. Se le adesioni all’Ops sono rimaste al palo (ieri sono state conferite appena 19.028 azioni), continuano invece a fioccare gli ordini di acquisto per i titoli delle due società coinvolte nell’operazione.

Ieri partenza sprint per Mps, che a un certo punto guadagnava oltre tre punti percentuali, per poi chiudere la giornata con un rialzo inferiore all’1%. Bene anche le azioni della banca d’affari milanese, che hanno registrato un +0,2%.

Se gli investitori continuano a comprare è per un motivo preciso: si aspettano un rilancio dell’Ops lanciata dall’amministratore delegato del Montepaschi, Luigi Lovaglio. Ieri, infatti, lo "sconto" sull’offerta — cioè la differenza tra il valore di mercato delle azioni e quello proposto al pubblico — si è ridotto all’1,62%, pari a un importo aggiuntivo di 284,31 milioni di euro, necessario a pareggiare il valore dello scambio azionario. Non è la prima volta che lo sconto tra le 2,533 azioni Mps offerte per ogni titolo di Piazzetta Cuccia scende sotto il 2%: era già accaduto il 30 luglio e il 1° agosto. Alla fine della scorsa settimana, per avere un parametro di riferimento, lo sconto era pari al 2,3%, corrispondente a un esborso cash di circa 400 milioni.

Sull’ipotesi di un rilancio le bocche, ovviamente, restano cucite. Finora l’ad di Mps lo ha escluso. Anche perché, se le adesioni rimanessero al 19,42% di ieri, il raggiungimento della soglia minima dell’Ops — fissata al 35% — sarebbe comunque alla portata. Oltre alla decisione di Delfin (la finanziaria della famiglia Del Vecchio) di consegnare i propri titoli senza chiedere un prezzo più alto, l’istituto senese potrà contare sulla quota del 10% in mano a Francesco Gaetano Caltagirone e sul 5,5% detenuto dalle casse previdenziali (Enpam, Enasarco, Forense). Se si superasse la soglia del 50%, al vertice di Mediobanca — a partire dall’ad Alberto Nagel — non resterebbe che rassegnare le dimissioni. Ma anche con una quota inferiore, Mps potrebbe comunque guidare Piazzetta Cuccia.Antonio Troise

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mediobanca