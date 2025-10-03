Mediobanca, ok ai nuovi vertici. Guida affidata al duo Grilli-d’Eril

Il Monte dei Paschi di Siena scopre le carte per i nuovi vertici di Mediobanca. E, confermando le previsioni della vigilia, presenta oggi la "short list" per il nuovo Consiglio di amministrazione di Piazzetta Cuccia. L’elenco per il board si apre con i nomi dell’ex ministro e attuale numero uno di Jp Morgan Italia, Vittorio Grilli, e di Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato di Anima.

Una scelta maturata all’interno del Comitato nomine della banca senese che, assistito dall’head hunter Korn Ferry, ha messo a punto la sua proposta districandosi tra quote rosa, adeguatezza e complementarietà delle competenze professionali, gradimento dei soci e del management del Monte. Un complesso rebus che ha portato alla scelta di Grilli per la sua esperienza come banchiere d’affari, con forti competenze anche internazionali. Mentre Melzi d’Eril porta una solida competenza manageriale, maturata in Clessidra e in Anima Holding, di cui è da anni amministratore delegato, con un focus sull’asset e il wealth management. Con loro dovrebbe esserci Sandro Panizza, l’unico consigliere a non presentarsi dimissionario all’assemblea del 28 ottobre, in cui si rinnoverà il cda, mentre potrebbe non ricandidarsi Sabrina Pucci, l’altra rappresentante di Delfin nell’attuale board.

Tra i nomi circolati nelle ultime ore dovrebbe esserci Tiziana Togna, ex vicedirettore generale della Consob, mentre un posto dovrebbe essere riservato a un manager Mps. Tra i papabili dovrebbero invece restare fuori Cristina Scocchia, ad di Illy e consigliera di Essilux, e l’ex rettore del Politecnico Ferruccio Resta. "La diversità è la vera forza di questa combinazione, due brand storici con identità forti e riconoscibili che saranno valorizzati e sviluppati preservando il loro posizionamento unico", ha ribadito ieri l’ad di Montepaschi, Luigi Lovaglio, al podcast ’Quello che i soldi non dicono’.

Mps e Piazzetta Cuccia "continueranno a rappresentare un’eccellenza, ciascuno nel proprio ambito, ma con una visione comune", grazie anche a "un patrimonio straordinario di talenti che meritano percorsi professionali stimolanti e opportunità di crescita", ha aggiunto il banchiere. Intanto Dbrs ha alzato il rating a lungo termine di Mps a BBB da BBB (low), migliorando anche la valutazione del debito senior a lungo termine, di quello a breve termine e delle obbligazioni subordinate, e assegnando un trend ‘positivo’ al merito di credito.