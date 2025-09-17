Mediobanca, Nagel vende azioni per 22 milioni

Tempi supplementari per l’offerta di Mps su Mediobanca. Ieri si sono riaperti i termini per aderire all’Opas, con cinque giorni di Borsa aperta fino a lunedì 22 settembre. L’obiettivo è superare l’80% del capitale, consolidando il controllo e aprendo la strada a un delisting. Nel primo giorno, come prevedibile, non si sono registrati scossoni, con le adesioni che sono salite di appena lo 0,2%, arrivando al 62,53%.

A movimentare Piazza Affari ci ha pensato il top management di Piazzetta Cuccia, che ha iniziato a liquidare le proprie partecipazioni. L’ad Alberto Nagel ha venduto un milione di azioni, incassando oltre 22 milioni di euro, seguito dal presidente Renato Pagliaro, con 100mila titoli per 2,2 milioni, e dal direttore generale Francesco Saverio Vinci, con 400mila azioni per 8,8 milioni. Si tratta di performance shares accumulate in 25 anni di servizio, monetizzate in vista delle imminenti dimissioni del cda, previste per domani con effetto all’assemblea del 28 ottobre. Le vendite hanno appesantito i titoli: Mediobanca -2,3%, Mps -2,9%, penalizzati anche dal collocamento a sconto dell’1,76% da parte di Finpriv a 21,62 euro per azione.

Siena punta a un consiglio ristretto di 9 membri, dove le minoranze potrebbero non avere voce, valorizzando le competenze dei nuovi amministratori con l’ausilio di un cacciatore di teste. La scelta del nuovo ad e presidente sarà centrale per garantire una transizione ordinata e preservare l’expertise dell’investment banking.

Diversi nomi hanno declinato, tra cui Stefano Marsaglia e Fabrizio Palermo, lasciando aperta la rosa dei candidati per la leadership. Le adesioni dopo il 22 settembre definiranno il quadro definitivo: le previsioni indicano che, con un flottante ridotto, Mps potrebbe procedere al delisting di Mediobanca attraverso una fusione, con liquidazione dei soci dissenzienti.

Andrea Ropa