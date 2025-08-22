Mediobanca Nagel sconfitto

Non è riuscita la contromossa di Alberto Nagel per contrastare le mire del Montepaschi su Mediobanca. La strategia difensiva dell’ad dell’istituto di Piazzetta Cuccia, ovvero scambiare il 13% circa di Generali in pancia a Mediobanca per avere dal Leone di Trieste il controllo di Banca Generali creando un campione della gestione del risparmio con 210 miliardi di masse, è stata infatti bocciata ieri dall’assemblea dei soci. La votazione, durata una mezz’ora con il voto per rappresentanti designati alla presenza del notaio Carlo Marchetti, ha visto la partecipazione del 77,9% del capitale con contrari e astenuti rispettivamente al 10,6 e al 32,1% per un totale del 42,7% mentre i favorevoli si sono fermati al 35,4%.

Un risultato che ha portato Mediobanca a dichiarare decaduta l’offerta pubblica di scambio (Ops) su Banca Generali e, di fatto, aprire la strada al successo dell’offerta di Mps sulla stessa Mediobanca togliendo l’ostacolo rappresentato dall’operazione con le Generali. A votare no, come previsto, è stato il gruppo Caltagirone forte del suo 9,9% di capitale dell’istituto guidato da Nagel. Decisivo però è stato il fronte degli astenuti con in primis, col suo 19,9%, Delfin, la holding della famiglia Del Vecchio guidata da Francesco Milleri che proprio nei giorni scorsi ha ottenuto dalla Bce il via libera a salire al 19,9% di Mps. L’astensione al progetto di Nagel ha riguardato però anche il 5% detenuto dalle Casse previdenziali (Enasarco, Empam, Forense), il 3% a capo di investitori istituzionali (Amundi, Anima e Tages) e il 2% circa rispettivamente della Edizione Holding dei Benetton e di Unicredit mentre l’altro 2% posseduto da Unipol era stato ceduto da quest’ultima a fine giugno. Così a favore del piano Nagel si sono schierati solo privati (10%) e investitori istituzionali (25%) tra cui BlackRock, Vanguard e Norges Bank.

La reazione alla sconfitta dell’ad di Mediobanca non è stata tenera. "Desidero ringraziare tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l’operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un wealth manager di respiro internazionale", ha commentato Nagel. Si tratta "di un’opportunità mancata per lo sviluppo della nostra banca e del sistema finanziario italiano per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca".

Evidente riferimento al fatto che Caltagirone e Delfin possiedano ciascuno circa il 9% di Mps, dove primo azionista resta il Tesoro con l’11,7% mentre un altro 9% fa capo a Banco Bpm con Anima, e puntino alla creazione, benedetta dal governo, del terzo polo bancario con Mps-Mediobanca. Ma per il mercato la preda finale sarebbe arrivare al controllo di Generali, la prima compagnia italiana e tra le più grandi d’Europa, di cui Delfin già possiede il 10% e Caltagirone il 7. Quote alle quali sommare il 13% di Mediobanca. Un obiettivo raggiungibile attraverso l’Ops di Mps su Mediobanca, ferma ad oggi al 19,4% di adesioni, che con la bocciatura all’operazione Banca Generali aumenta le chance di successo per arrivare almeno al 35% alla scadenza dell’8 settembre puntando però al 66,67%. Anche se sia la Borsa – Banca Generali ha perso il 2,86%, Mediobanca -1,41, Mps -1,13 – sia i piccoli azionisti scommettono sul fatto che l’ad di Mps Luigi Lovaglio dovrà incrementare l’offerta (1,5 euro ad azione) sborsando quasi 500 milioni in più.