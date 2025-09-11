Mediobanca-Mps verso la fusione . L’offerta promossa anche dall’Ue

Fine della corsa. Anche all’interno di Mediobanca si prende atto del nuovo assetto azionario dopo il successo dell’Opas lanciata dal Mps. Una "scalata" che ha già portato a Siena oltre il 62% del capitale del salotto buono della finanza italiana. Ma che, con la riapertura dei termini la prossima settimana, potrebbe far lievitare la quota di controllo fino all’80%. E, a questo punto, spiega il dg di Mediobanca, Francesco Saverio Vinci, parlando ai dipendenti di Piazzetta Cuccia, si andrà diritti verso il "delisting": "È difficile immaginare di mantenere Mediobanca quotata con un flottante così piccolo, e probabilmente anche la Bce spingerà per avere una fusione".

Un’opzione che l’istituto guidato da Luigi Lovaglio aveva messo in stand-by. Ma ora che i due terzi del capitale necessari per controllare l’assemblea straordinaria sono più che a portata di mano, lo scenario della fusione prende quota. È una possibilità che, ha spiegato ieri Vinci, non deve spaventare i "bankers" di Piazzetta Cuccia. Anzi. "Credo che la fusione potrebbe essere il male minore". Una sorta di rassicurazione dopo la vendita, martedì, di azioni da parte di alcuni dirigenti apicali, dal segretario del cda, Massimo Bertolini, al general counsel, Stefano Vincenzi, dalla responsabile delle risorse umane, Alexandra Young, al responsabile dell’audit, Giorgio Paleari, dal group chief operating and technology officer, Marco Pozzi, al chief innovation officer, Alessandro Campanini. "Mediobanca è una banca a cui dobbiamo qualcosa, e dovere qualcosa significa rappresentarla sempre nel miglior modo possibile".

Del resto, ricorda il manager, Mps ha pagato "un prezzo ragionevolmente alto" perché "riconoscono la qualità, la capacità, l’esperienza, la professionalità" del gruppo, e "oggi più che mai dobbiamo mantenere il focus sui risultati, sulla nostra professionalità, sulla nostra competenza".

Bisogna saper cavalcare il cambiamento, gestirlo, in quanto "può essere anche in molti casi un’opportunità".

Sulla conquista di Mediobanca da parte di Mps è arrivata ieri anche la benedizione di Bruxelles oltre alla notizia che oltre il 5% del capitale dell’istituto è nelle mani di Blackrock, il colosso statunitense della gestione del risparmio. La Commissione Europea, dove la Concorrenza è oggi affidata alla vicepresidente spagnola Teresa Ribera (Psoe, gruppo S&D), ritiene che l’Opa lanciata da Banca Mps su Mediobanca, con successo, indichi che la banca senese si è ristrutturata tornando alla redditività, cosa che era l’obiettivo della ricapitalizzazione precauzionale, il salvataggio con soldi pubblici autorizzato nel 2017 da Bruxelles.

La Commissione, spiega un portavoce dell’esecutivo comunitario, "prende atto del fatto che la maggioranza degli azionisti di Mediobanca ha deciso di accettare l’offerta lanciata da Mps". Intanto il Tar del Lazio ha respinto la richiesta di Bluebell di sospendere la delibera della Consob che aveva autorizzato l’aumento di Mps esentando Siena dalla pubblicazione del prospetto.