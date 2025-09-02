Mediobanca, Mps pronta al rilancio: "Sì" di Caltagirone all’offerta

di Antonio TroiseROMATutto è pronto per l’operazione rilancio. Mps punta a superare quota 50% delle adesioni all’Ops su Mediobanca, per avere il controllo pieno della società. Ma, per farlo, dovrà rendere un po’ più convenienti i termini dell’offerta di scambio, aggiungendo alle azioni anche una quota cash. La decisione sarà comunicata prima dell’apertura dei mercati, ma ieri, a Piazza Affari, gli operatori davano per scontato un ritocco dei valori iniziali, anche sulla scia di quanto visto nelle ultime offerte bancarie ostili (Bper su Sondrio, Ifis su Illimity e Intesa su Ubi). Resta tutto da scoprire, invece, l’assegno cash che Mps potrebbe mettere sul tavolo per spingere anche gli azionisti ancora indecisi ad aderire all’offerta. L’offerta di Siena — 2,533 azioni per ogni azione Mediobanca — valorizza Piazzetta Cuccia il 3,7% in meno della Borsa, dove Mediobanca ha chiuso invariata e Mps in rialzo dello 0,3%. Il Monte dovrebbe accompagnare la sua Ops con un assegno da 640 milioni per allinearsi alle valutazioni di mercato. Un rilancio più sostanzioso renderebbe l’offerta a premio, dunque ancora più appetibile per fondi e arbitraggisti, i veri destinatari dell’eventuale rilancio.

Ieri, infatti, per effetto dei conferimenti le adesioni sono salite al 28,8% del capitale. Il contributo decisivo è arrivato principalmente da Delfin e da Caltagirone, primi due azionisti di Mediobanca e sostenitori dell’Ops di Siena, di cui sono pure grandi soci. Le società quotate del gruppo romano — Caltagirone e Caltagirone Editore — hanno reso noto di aver riscontrato "la convenienza e la correttezza sostanziale" dell’offerta del Monte ai fini dell’adesione delle controllate che detengono azioni Mediobanca. Si tratta di un ulteriore pacchetto di poco superiore all’1% del capitale, che porta il fronte del sì al 30% circa. Ma di fatto l’obiettivo minimo dell’Ops, fissato al 35% e considerato la soglia irrinunciabile a cui l’offerta è subordinata, sarebbe praticamente a portata di mano, anzitutto per la presenza di soggetti (le casse di previdenza, i Benetton, Unicredit, Anima, Amundi, Tages) a cui fa riferimento circa il 12% di Mediobanca. Sono tutti azionisti che si sono già schierati contro l’attuale ceo di Mediobanca, Alberto Nagel, contribuendo alla bocciatura dell’offerta difensiva di Piazzetta Cuccia su Banca Generali e che, come nel caso di Enpam, Enasarco, Anima e Amundi, hanno anche votato a favore della scalata di Mps. Per scavallare la soglia del 50%, servirà comunque convincere fondi e investitori istituzionali, che si erano schierati per l’Ops su Banca Generali ma che ora potrebbero essere convinti a sostenere la scalata in cambio di un rilancio dell’offerta.

Il ceo di Mps, Luigi Lovaglio, potrebbe anche chiedere una settimana in più per la scadenza dell’Ops, attualmente fissata a lunedì prossimo 8 settembre. Sul rilancio tornerà ad esprimersi in settimana il cda di Piazzetta Cuccia per ribadire con ogni probabilità come il corrispettivo resti "del tutto inadeguato" nonostante il ritocco. Mediobanca chiedeva infatti un concambio di 3,71 azioni, equivalente a un rilancio di quasi il 50% rispetto alle 2,533 azioni offerte da Mps. Il termine per aderire è fissato all’8 settembre. La chiusura definitiva dell’offerta arriverà il 22 settembre, dopo la riapertura dei termini che scatterà il 16 settembre.