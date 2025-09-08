Mediobanca, inizia l’era di Mps. Opas al 62% e Nagel verso l’addio

Roma, 8 settembre 2025 – La lettera di dimissioni è già pronta e sarà presentata nelle prossime ore. Poi toccherà all’intero cda di Mediobanca seguire l’esempio dell’ad, Alberto Nagel, e ufficializzare la decisione nella riunione del 18 settembre. Tutti dovrebbero restare in carica fino alla nomina del nuovo vertice. Insomma, è solo una questione di giorni: poi piazzetta Cuccia entrerà definitivamente nell’orbita di Mps, dopo il successo – largamente annunciato – dell’offerta pubblica di acquisto e di scambio lanciata dall’istituto senese. Ieri, ultimo giorno dell’Opas, le adesioni hanno raggiunto quota 62,3%, con un impegno complessivo da 13,5 miliardi, di cui 12,8 miliardi pagati in azioni Mps e 750 milioni in contanti.

L’obiettivo minimo era pari al 35%, soglia già giudicata sufficiente dall’ad del Monte dei Paschi, Luigi Lovaglio, per avere il controllo de facto della banca d’affari. Neanche l’ultima “trincea”, quella del tentativo di acquisizione di Banca Generali, bocciata dall‘assemblea di Mediobanca, è stata sufficiente ad evitare a Nagel l’uscita da piazzetta Cuccia. Era riuscito, per ben due volte negli ultimi 5 anni, a resistere ai tentativi di destituzione da parte dei soci forti di Mediobanca, la Delfin della famiglia Del Vecchio e il gruppo Caltagirone, che insieme possiedono il 28% delle azioni. Ma ora la situazione è del tutto cambiata e, con il nuovo assetto di vertice dell’istituto, i margini di manovra di Nagel si sono esauriti.

Tanto che già circolano i nomi dei possibili successori: Mauro Micillo, attualmente responsabile di Imi-Cib di Intesa Sanpaolo, o Marco Morelli, ex ad di Mps e oggi presidente di Axa Im. Fra gli outsider, riscalda i muscoli anche l’ad di Acea, Fabrizio Palermo. Per la poltrona di presidente girano, invece, i nomi dell’ex ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, e Luigi De Vecchi, ex manager di Citigroup. Il 50% di adesioni all’Opas del Monte dei Paschi consente alla banca non solo di nominare un nuovo consiglio di amministrazione di Mediobanca, ma anche di accedere a 2,9 miliardi di euro di attività fiscali differite, aumentando il capitale. Crediti che nel medio termine Lovaglio ha promesso di distribuire agli azionisti del nuovo polo, cui andrà il 100% degli utili dei prossimi sei anni.

A portata di mano anche la soglia del 66,7% del capitale per arrivare a una fusione completa dei due istituti che consentirebbe di attivare sinergie per 700 milioni. In base alla legge, infatti, la banca avrà anche la possibilità di riaprire brevemente il periodo di offerta la prossima settimana, per consentire a un maggior numero di investitori di vendere le loro azioni Mediobanca.

La scalata anche rimettere in moto il risiko bancario, con la prospettiva di arrivare alla costituzione di un terzo polo bancario, che si posizionerebbe subito dopo Intesa e Unicredit. I riflettori sono puntati sulle scelte dell’ad di Banco Bpm, Giuseppe Castagna.

L’ipotesi tornata a circolare è che il gruppo stia valutando la possibilità di un‘integrazione con Credit Agricole Italia, controllata al 76% dalla Banque Verte (+1,59% a 15,94 euro a Parigi). Un‘opzione che ha alimentato la corsa di piazza Meda in Borsa che, a fine giornata, ha segnato un +3,96% a 11,95 euro.

L‘istituto francese, che ha già il 19,8% del Banco, è il principale indiziato perché si trova nella posizione di poter consolidare il suo ruolo di primo socio una volta che la Bce accoglierà la richiesta di salire oltre il 20%. Un merger su cui lo stesso Castagna spinge, ma che non è privo di incognite. L‘altra via per Bpm è con Mps, di cui detiene una partecipazione di quasi il 9%. Una combinazione accarezzata anche dal Governo, prima che Orcel provasse a imbrigliare il Banco. Ora però la priorità del ceo di Siena, Luigi Lovaglio, che non ha mai chiuso la porta a Bpm, è di portare a termine l‘operazione su piazzetta Cuccia. Le strade con Castagna potrebbero incrociarsi, ma non nell‘immediato.