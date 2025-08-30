Mediobanca, Mps discute il rilancio. Lo sconto sale a 700 milioni

La Borsa scommette su un rilancio dell’offerta di Mps per Mediobanca. Rilancio che sarà oggetto di discussione, avvicinandosi la scadenza dell’Ops fissata per l’8 settembre, probabilmente nel cda dell’istituto senese che dovrebbe riunirsi all’inizio della prossima settimana, lunedì o martedì. La conferma che il mercato spinga per il rilancio si è avuta anche ieri. In Piazza Affari, infatti, le azioni Mps hanno ceduto l’1,47%, a 7,84 euro, mentre quelle di Mediobanca hanno limitato il calo, in una seduta negativa per tutti i bancari, allo 0,43%, a 20,7 euro.

Lo sconto è così risalito al 4%, che si traduce nella necessità per l’istituto guidato dall’ad Luigi Lovaglio (nella foto), di aggiungere una componente cash da 700 milioni di euro per allineare la sua offerta al valore di Borsa di Mediobanca. L’attesa per un rilancio giustifica anche la, per ora, mancata adesione all’Ops di soci forti di Mediobanca che già nella scorsa assemblea dell’istituto milanese non avevano appoggiato la mossa difensiva dell’ad Alberto Nagel con l’integrazione di Banca Generali. Con il balzo dell’altro giorno, le adesioni all’Ops sono salite comunque al 27,06% e ieri hanno toccato il 28,03% (28,73% tenendo conto dell’annullamento a luglio di azioni proprie per il 2,4% del capitale). Un traguardo raggiunto probabilmente con l’apporto dei titoli della Delfin dei Del Vecchio (circa il 20%) a cui si è sommato un ulteriore 7,5% che nelle sale operative attribuiscono a Caltagirone, che dispone di un pacchetto complessivo vicino al 10%.

Raggiungere la soglia minima del 35% per il successo dell’Ops è ormai quindi a un passo contando sulla possibile adesione all’offerta anche delle casse previdenziali (Enpam, Cassa Forense, Enasarco) e di investitori istituzionali come Amundi, Anima, Tages, oltre alle famiglie Benetton e a Unicredit. Un fronte che potrebbe permettere a Lovaglio – magari allungando la scadenza dell’Ops fino a fine settembre – di superare il 50% incassando i benefici fiscali.

Achille Perego