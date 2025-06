Mediobanca al centro del risiko. Occhi puntati sulle mosse di Mps

Roma, 17 giugno 2025 – Predatori e prede si confondono nel risiko bancario, e Mediobanca ne è l’esempio. Dopo aver lanciato la palla fuori campo per fermare il gioco – rinviando al 25 settembre l’assemblea che avrebbe dovuto decidere dell’Ops su Banca Generali – i riflettori si accendono su Mps che punta invece a prendersi la stessa Mediobanca. Più che un risiko è una partita a scacchi dove il tempo gioca un ruolo fondamentale.

L’ad di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, ieri ha scritto ai dipendenti spiegando perché ha rinviato l’assemblea, adducendo come motivo la necessità di capire meglio le valutazioni e le mosse di Generali (che controlla metà delle quote di Banca Generali). In realtà se ieri l’assemblea di Mediobanca si fosse riunita, probabilmente l’operazione sarebbe stata bocciata con il 40/42% dei voti dei soci. Meglio sparare la palla fuori campo. Un azzardo, perché qui si apre il capitolo Mps. La banca di Siena attende da Consob e Bce il via libera e le condizioni per proseguire con l’Ops su Mediobanca. Per l’ad del Monte, Luigi Lovaglio, l’offerta potrebbe partire a luglio: significa che se anche Mps lasciasse l’offerta sul mercato il più a lungo possibile (40 giorni di Borsa aperta) l’operazione si chiuderebbe prima del 25 settembre. Prima dell’assemblea di Mediobanca.

Se Mps dovesse avere successo nell’operazione, allora la Ops di Piazzetta Cuccia su Banca Generali sarebbe di fatto terminata. Con la presa di Mps, Mediobanca cambierebbe sicuramente la governance e probabilmente anche la strategia. In sintesi: tutto dipende da che cosa riesce a fare Montepaschi: uno scoglio potrebbe essere la soglia minima per rendere efficace l’offerta su Mediobanca. Sarà la Bce a indicare se servirà il 66,67% del capitale. E Mps dovrà poi fare le sue valutazioni.

Nagel mostra comunque ottimismo e nella lettera ai dipendenti conferma che vuole arrivare sul mercato con un’offerta su Banca Generali in ottobre. A dimostrazione della tenacia, ieri Mediobanca ha attuato quanto previsto dal programma di acquisto di azioni proprie del 12 novembre scorso e si è assicurata su Euronext Milan 432.000 azioni, al prezzo medio di 19,45 per un controvalore complessivo pari a 8.400.783 euro. È lo 0,05% del capitale sociale, un piccolo aumento della quota già in proprio possesso.

Un risiko molto complicato, dunque. Sia per le regole e gli intrecci, sia perché in questo Grande Gioco si intrecciano interessi finanziari e politici. Ad esempio, chi guida il fronte dei contrari all’Ops su Banca Generali all’interno di Mediobanca è Caltagirone (ha circa il 10 % della banca), a sua volta socio di Mps e di Generali. Condivide molte perplessità sull’operazione anche Delfin, la cassaforte della famiglia Del Vecchio che con il 19,8% è il primo azionista di Piazzetta Cuccia. I riflettori sono quindi puntati anche su di loro.

Ma ieri si è aperto pure il capitolo delle casse di previdenza (Enpam, Enasarco e Cassa forense) che hanno interessi nelle banche in gioco. Il senatore 5 Stelle Mario Turco ha annunciato una interrogazione sul loro coinvolgimento. Intanto, a Piazza Affari ieri Banca Generali ha lasciato sul terreno il 2,3%, Generali ha ceduto lo 0,55% a 30,65 euro mentre è aumentato il valore di Mediobanca (+1,2% a 19,41 euro) e di Monte dei Paschi (+1,33% a 7,1 euro).