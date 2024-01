Mediobanca, il risparmio è Premier. Punta a gestire 50 miliardi di euro

Il perimetro è quello della gestione del risparmio e degli investimenti delle famiglie italiane; l’obiettivo dichiarato, diventare leader nella fascia medio-alta del mercato. Traguardo reso più vicino dalla crescita della ricchezza delle famiglie benestanti (nell’ultimo anno pari a un +5,3 per cento a livello nazionale). E, più in generale, dal potenziale del mercato, sostenuto da una ricchezza finanziaria complessiva delle famiglie italiane stimata in oltre 5.300 miliardi di euro, "e non gestita per il 60 per cento", precisa Alberto Naghel, ad di Mediobanca, presentando il nuovo brand e il rinnovamento dell’offerta. Entrambi tratti fondamentali di Mediobanca Premier che, operativa da oggi, rappresenta, sottolinea ancora Nagel. "una tappa centrale del piano 2023-2026 che vede come obiettivo prioritario lo sviluppo del wealth management".

"Guardiamo al risparmio degli italiani in grande parte non gestito – continua – rivolgendoci al segmento fino ai 5 milioni di euro dei portafogli in gestione. È un segmento molto più grande di quello del private". Nelle previoni la nuova banca dovrà consentire di aumentare del 25 per cento le masse totali, passando da 39 a 50 miliardi, con un incremento a doppia cifra dell’apporto delle commissioni e quasi un raddoppio dell’utile netto. "Quello che noi oggi facciamo partire è un progetto che è destinato a diventare un leader", scommette il numero uno di piazzetta Cuccia.

Mediobanca Premier farà leva sulle competenze dei circa 1.100 professionisti, equamente divisi tra banker e consulenti finanziari, presenti sul territorio nazionale attraverso circa 200 punti vendita, tra filiali e uffici di consulenza finanziaria. Il tutto valorizzato dal continuo rafforzamento delle piattaforme digitali: dall’evoluta suite di wealth advisory, ai canali di mobile e internet banking all’innovativa piattaforma Premier Business rivolta a imprenditori e liberi professionisti. Un assetto che permetterà a Mediobanca Premier di accelerare il percorso di crescita già sostenuto da CheBanca! che dal 2016 ad oggi ha triplicato le masse (da 14 miliardi ai circa 40 di oggi) e accresciuto l’utile netto da 8 a 65 milioni con performance superiori alla media di mercato in termini di crescita di masse, delle reti di vendita e produttività.

"Rafforzare le sinergie con tutte le società del Gruppo, e in particolare con il Corporate & Investment Banking – aggiunge Lorenzo Bassani, dg di Mediobanca Premier – significa per noi diventare un interlocutore d’eccellenza non solo per il risparmio delle famiglie, ma anche per quello di professionisti e imprenditori". Forte di una rete di 1.100 professionisti, Mediobanca Premier prevede anche un piano di 250 assunzioni in tre anni e lo sviluppo di piattaforma specializzata integrata. "Questo progetto è molto più di un rebranding – sottolinea Nagel – è una upgrade della piattaforma tecnologica, già molto avanti, di Chebanca! e di un modello di consulenza patrimoniale evoluto, fondato sull’integrazione dei servizi specialistici della banca e su un approccio globale nella valorizzazione del patrimonio nel tempo". Mediobanca non ha in vista operazioni di M&A, ma si pone in prosepttiva come "consolidatore" nel settore del Wealth management.