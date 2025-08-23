Mediobanca il giorno dopo. Mps è sempre più vicina. E Nagel rischia il posto

Il ribaltone ai vertici di Mediobanca è solo rinviato. Per ora l’amministratore delegato, Alberto Nagel, resta al suo posto. Ma la resa dei conti è semplicemente posticipata. La bocciatura dell’Ops su Banca Generali, sancita giovedì dall’assemblea della merchant bank, ha di fatto spianato la strada per la conquista di Piazzetta Cuccia da parte del Monte dei Paschi di Siena. E l’ad dell’istituto toscano, Luigi Lovaglio, ha già annunciato che, in caso di esito positivo dell’Ops su Mediobanca, si procederà a un rinnovamento dei vertici. A partire, ovviamente, dalla poltrona di Nagel che, dopo l’esito dell’assemblea, si era lamentato "dell’opportunità mancata" a causa del voto "espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell’attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse".

Ora bisognerà attendere l’esito dell’offerta di Mps, che si concluderà l’8 settembre. Nel caso in cui le adesioni superassero la soglia del 50%, il ricambio al vertice di Mediobanca sarà quasi immediato. Ma anche con l’ipotesi minima, fissata dall’istituto senese al 35%, gli equilibri interni a Piazzetta Cuccia cambieranno radicalmente. E, di conseguenza, anche la governance. Le idee saranno più chiare una volta note le adesioni all’Ops di Siena, che dovrà poi comunicare entro sei mesi alla Bce la struttura di corporate governance che intende adottare per le società del gruppo. Negli ambienti finanziari si scommette su un cambio dell’intero cda in occasione dell’assemblea di bilancio di Mediobanca, tradizionalmente fissata per il 28 ottobre.

Il ribaltone in arrivo a Mediobanca avrà effetti diretti anche su Generali, l’altra grande pedina del complesso risiko finanziario in atto. Qui, l’amministratore delegato Philippe Donnet appare destinato, almeno nel breve periodo, a restare al comando, ma con la prospettiva di dover rinunciare a portare a termine l’alleanza con i francesi di Natixis nel risparmio gestito, già rinviata a dopo l’estate in attesa dell’esito delle partite a monte della compagnia. Un’operazione fortemente criticata anche da larghi settori della maggioranza di centrodestra.

Intanto è tornata prepotentemente sotto i riflettori l’ipotesi di costituire un terzo polo bancario, da affiancare a Unicredit e Intesa, interamente controllato da imprenditori italiani e fortemente voluto sia da Palazzo Chigi che dal Mef. Un’aggregazione che potrebbe contare su una forza patrimoniale di circa 40 miliardi e che metterebbe insieme Mps, Bpm e Mediobanca. L’unico commento ufficiale sul fallimento dell’Ops è arrivato ieri dal ministro del Made in Italy, Adolfo Urso: "Decidono gli azionisti", si è limitato a dire, auspicando che le banche "siano sempre attente al territorio nazionale, alle imprese e alle famiglie italiane".

In ogni caso, le antenne sensibili di Piazza Affari hanno già fiutato il nuovo vento che soffia sul fronte del risiko bancario. Dopo aver penalizzato a caldo i titoli dei protagonisti della partita, la Borsa è tornata ad acquistarli. Mediobanca ha guadagnato il 2,5%, salendo a 21,5 euro, e Monte dei Paschi il 2,1%, a 8,3 euro. Gli investitori continuano a puntare su un rilancio in contanti prima della scadenza dell’offerta dell’8 settembre, mentre le adesioni restano ferme al 19,42%. A brillare, dopo lo scivolone della vigilia, è stata soprattutto Banca Generali, con un rimbalzo del 3,5%.