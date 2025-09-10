Mediobanca il giorno dopo. Finisce l’epoca del patto. Mps alla sfida governance

Il netto successo della scalata del Monte dei Paschi di Siena a Mediobanca piace alla Borsa. Ieri, i titoli hanno brindato all’atto finale dell’Opas (chiusa con adesioni superiori al 60%) con un balzo in avanti del 6,2% per l’istituto senese e del 5,9% per Piazzetta Cuccia. Segno che gli operatori finanziari scommettono sul valore delle sinergie fra i due gruppi e, soprattutto, sui prossimi sviluppi del risiko bancario, con una finestra aperta sul futuro di Generali.

Ma un fatto è certo: per il "salotto buono" della finanza italiana è cominciata una nuova era. Il primo segnale è stato lo scioglimento del "patto di consultazione" degli azionisti storici che, negli ultimi mesi, si era progressivamente assottigliato fino ad arrivare al 5,97% del capitale. Un accordo decaduto con l’arrivo del nuovo socio di maggioranza, che ora potrebbe raggiungere quota 66,7%, controllare l’assemblea straordinaria e procedere a una fusione. Un’opzione a portata di mano con la riapertura del periodo di adesione dal 16 al 22 settembre. Ma l’idea dell’amministratore delegato di Mps, Luigi Lovaglio, è quella di lasciare Piazzetta Cuccia quotata in Borsa e di conservare il marchio, integrando le attività dove già le due banche collaborano, come il credito al consumo di Compass, e preservandone altre: il risparmio gestito di Mediobanca Premier e il private & investment banking. Bisognerà ora attendere il nuovo piano di integrazione, che Lovaglio dovrà presentare alla Bce entro metà marzo.

Il primo nodo da sciogliere sarà, comunque, quello della nuova governance. Dopo 18 anni l’ad Alberto Nagel uscirà di scena, insieme a tutto il cda. Le lettere di dimissioni saranno presentate il 18 settembre, nella riunione prevista inizialmente solo per approvare il bilancio 2024-2025 e per convocare l’assemblea che si tiene il 28 ottobre. L’appuntamento potrebbe slittare di qualche giorno per agevolare gli adempimenti necessari al passaggio di mano. Se invece la data verrà confermata, Siena dovrà depositare la lista entro il 5 ottobre.

Per la carica di ad il profilo cercato è quello di un banchiere. Tra i nomi circolati si sono chiamati fuori Mauro Micillo di Imi-Intesa e Fabrizio Palermo, ad di Acea e consigliere di Generali (eletto nella lista del gruppo di Francesco Gaetano Caltagirone). Sta perdendo visibilità nel toto-nomine anche Marco Morelli, già alla guida del Monte dei Paschi in un’altra stagione e ora a Bnpp Asset Management. Complessa anche la successione alla presidenza dell’istituto. Si era ipotizzato il passaggio a Piazzetta Cuccia dell’ex ministro Vittorio Grilli, attualmente in Jp Morgan. Ma il trasloco è difficile. Resta in corsa Luigi De Vecchi di Citi.

La riuscita della scalata a Mediobanca sarà sicuramente uno dei tasselli di quel terzo polo bancario fortemente voluto dal Mef. Naturalmente, nei prossimi mesi, l’attenzione dell’ad di Mps sarà tutta concentrata sull’integrazione Siena-Milano. Così come potrebbe essere prematuro anche pensare ai futuri equilibri di Generali, destinati sicuramente a cambiare dopo l’acquisizione da parte del Montepaschi della quota di Mediobanca. Viene dato per certo lo scioglimento dell’accordo preliminare raggiunto con la francese Natixis nella gestione del risparmio, contestato dal governo, da Caltagirone e da Delfin. Poi si vedrà. Nel frattempo, la Fondazione Monte dei Paschi di Siena non nasconde la soddisfazione per l’esito dell’Opas: "Il progetto di integrazione tra le due realtà bancarie porterà grandi benefici a tutto il Paese, oltre che al territorio senese".