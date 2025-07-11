Mediobanca, il giorno decisivo. Da Berlino altro stop a UniCredit

Ancora una giornata decisiva sul fronte del risiko bancario. Oggi il cda di Mediobanca dovrà dire l’ultima parola sull’Offerta Pubblica di Scambio lanciata da Mps che partirà, ufficialmente, da lunedì prossimo per concludersi l’8 settembre. Un’operazione che, per l’istituto senese, può fermarsi anche al 35% delle quote della banca d’affari di Piazzetta Cuccia. L’idea prevalente è che il board ricalchi la bocciatura già espressa a fine gennaio sull’offerta, che considera distruttiva di valore.

Da Piazzetta Cuccia è attesa una replica più puntuale sul progetto di unire una banca commerciale come Siena a una banca d’investimento, che da parte sua ha provveduto ad aggiornare il piano al 2028, in modo da consentire ai soci un confronto con un’alternativa di crescita standalone. Intanto, la Procura di Milano intende tirare le somme entro la prima settimana di settembre dell’indagine sul collocamento da parte del ministero dell’Economia della quota del 15% di Mps ceduta con la procedura dell’Accelerated Book Building, tramite Banca Akros del Gruppo Banco Bpm, e rilevato in pochi minuti da Delfin della famiglia Del Vecchio, dal gruppo Caltagirone, dallo stresso Banco Bpm e dalla sua controllata Anima. Tutti hanno offerto lo stesso premio del 5%. I meccanismi generali del "collocamento accelerato", con i dettagli dell’operazione di sette mesi fa e con le sue ripercussioni, sono stati nei mesi scorsi i temi al centro delle audizioni anche di Andrea Orcel, numero uno di UniCredit, e di Stefano Vincenzi, group legal e general counsel di Mediobanca. Ai primi di maggio poi, i finanzieri nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Gdf ha effettuato una serie di acquisizioni di documenti, che ora si stanno esaminando, presso Banka Akros. Dall’ordine di esibizione è emerso che nell’indagine, aperta in seguito a una querela per diffamazione depositata da piazzetta Cuccia, ci sono alcuni indagati. Intanto ancora una battuta d’arresto per Unicredit sulla scalata a Commerzbank.

Questa volta scende in campo direttamente il governo tedesco per chiedere a Orcel di abbandonare il suo tentativo di acquisizione. "Continuiamo a sostenere una Commerzbank indipendente", ha dichiarato il ministro federale delle Finanze Lars Klingbeil.