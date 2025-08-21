Mediobanca, i soci decidono su Banca Generali

In Mediobanca tutto è pronto per l’assemblea, convocata per oggi alle 10. I giochi sono ormai fatti e rimane solo da contare i voti, a favore o contro, l’ops su Banca Generali. Le deleghe e le indicazioni di voto sono già arrivate e lasciano prevedere una partecipazione al 77-78%, prefigurando uno scarto di misura nel risultato. Basta il 50% più uno dei voti a favore per far passare l’operazione ma il fronte del no è accreditato intorno al 40% del capitale. Se i soci daranno fiducia al cda l’operazione potrà essere lanciata, il 13,1% di Mediobanca in Generali (un pacchetto che vale intorno ai 6,3 miliardi) verrà scambiato con azioni di Banca Generali, il primo passo verso la creazione di un polo del wealth management.

Viceversa l’ad Alberto Nagel rimarrà disarmato davanti alla scalata di Mps, la cui Ops procede, con le adesioni che sono intorno al 19,4%. Caltagirone, con il suo 9,9%, voterà no all’Ops Banca Generali, lo ha dichiarato apertamente. Delfin con il 19,812% non ha dato indicazioni di voto, ma la sua adesione all’Ops di Mps è già uno schierarsi. La finanziaria della famiglia Del Vecchio ha già ottenuto dalla Bce l’autorizzazione a salire fino al 19,9% della banca senese. Enasarco (2,5%) e le altre casse previdenziali, Enpam e Cassa Forense, che insieme pesano per circa il 5,5% dovrebbero astenersi e solo oggi emergerà da che parte stanno i Benetton (con il 2,2% di Edizione).

I soci del patto di consultazione, che coagulano circa il 7,8% del capitale, si erano detti a favore dell’Ops Banca Generali e dovrebbero votare a favore anche i grandi fondi che complessivamente pesano per il 35% del capitale, tra cui Blackrock, Vanguard e Norges Bank.

Red. Eco.