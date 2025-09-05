Mediobanca dice ancora no . Ma Mps vola sopra il 40 per cento

Neanche il rilancio dell’offerta, con circa 730 milioni cash insieme allo scambio di azioni, e il superamento della soglia minima del 35% fissata per il successo dell’Opas lanciata dal Monte dei Paschi di Siena, è riuscito a far cambiare rotta a Mediobanca. Così, ieri, come da copione, il cda di Piazzetta Cuccia ha respinto anche la nuova offerta arrivata lunedì scorso da Siena, sia pure a maggioranza, con il voto contrario di Sandro Panizza e l’astensione del vicepresidente Sabrina Pucci.

È, di fatto, l’ultima trincea dell’amministratore delegato della banca d’affari, Alberto Nagel: sa bene che se l’istituto di Siena dovesse superare la soglia del 50%, i tempi per un rinnovamento del board sarebbero accelerati. Tanto che già gira il nome del suo probabile successore: l’ex ministro dell’Economia, Vittorio Grilli. Le adesioni, ieri, avevano raggiunto il 40,42%, con un incremento del 2% rispetto al giorno prima. Del resto, subito dopo il rilancio, erano arrivati diversi sì all’operazione, sulla scia dei maggiori azionisti di Piazzetta Cuccia: la Delfin degli eredi Del Vecchio e il gruppo Caltagirone, entrambi presenti anche nel capitale di Siena e, dal primo momento, sostenitori dell’offerta su Mediobanca.

Ora si attende che la stessa strada sia imboccata anche da altri investitori come Enasarco, Cassa Forense, Unicredit, Anima, Amundi e il fondo Tages. Un’offerta che, per il cda di Mediobanca, "risulta priva di razionale industriale nonché priva di convenienza per gli azionisti di Mediobanca" e il nuovo corrispettivo "non è di per sé sufficiente, anche alla luce dei rischi di dissinergie e di distruzione di valore che caratterizzano l’offerta, a mutare la precedente valutazione di non congruità e inadeguatezza".

Il cda di Mediobanca "rileva, inoltre, che la rinuncia alla condizione soglia conferma e avvalora tutte le criticità evidenziate nel comunicato dell’emittente, segnalando in maniera inequivocabile, a dispetto della dichiarata finalità di massimizzare le adesioni all’offerta perseguita con il suddetto incremento del corrispettivo, la volontà di Mps di assumere il controllo, anche di fatto, di Mediobanca, anche dinanzi ai rilevanti rischi di dissinergie e di distruzione di valore che sono stati rappresentati nel comunicato di Mps".

La scalata di Mps continua dunque a essere considerata ostile da parte del cda di Mediobanca e il destino dell’operazione sarà, in ogni caso, deciso dagli azionisti. L’offerta pubblica di acquisto e scambio si chiuderà l’8 settembre, con una appendice tra il 16 e il 22 settembre per effetto della già prevista riapertura dei termini. Intanto l’agenzia di valutazione Fitch ha rivisto a "negativo", a fronte del precedente "evolving", il rating watch su Mediobanca. Una decisione – si legge in un comunicato – che segue la bocciatura da parte dei soci di Mediobanca dell’offerta su Banca Generali. "Di conseguenza, i rating non riflettono più i benefici che sarebbero derivati dall’operazione, tra cui l’ampliamento del business nel wealth management e nel private banking, una maggiore redditività e una base depositi più ampia".