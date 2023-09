Mediobanca: Cda ricandida Nagel e Pagliaro a Milano

Mediobanca vara la sua lista per il rinnovo del cda, confermando le indicazioni espresse dal comitato nomine. Nella prossima assemblea si procederà quindi alla conta dei voti. Dopo il mancato accordo con Delfin, il principale azionista (19,8%), il cda di Mediobanca ha approvato ieri i 15 rappresentati, 12 dei quali potranno essere eletti qualora la lista del board risultasse la più votata nell’assemblea del 28 ottobre. Quindi una lista senza alcun rappresentante della holding degli eredi di Leonardo Del Vecchio e del gruppo Caltagirone. La lista vede la conferma al vertice dell’ad Alberto Nagel, del presidente Renato Pagliaro e del dg Saverio Francesco Vinci. E in segno di continuità, di fronte ai risultati raggiunti (con l’ultimo esercizio approvato ieri dal cda chiuso con il record di ricavi a 3,3 miliardi e un utile netto in crescita del 13% a 1,02 miliardi per un dividendo di 85 cent ad azione), sono stati ricandidati Virginie Banet, Laura Cioli, Valérie Hortefeux, Maximo Ibarra e Vittorio Pignatti-Morano. L’attesa riguardava soprattutto i nomi dei quattro nuovi consiglieri proposti per sostituire gli altrettanti membri del board che hanno raggiunto i limiti di età (Comneno, Carfagna, Costa e Magistretti). E il cda, in un clima definito disteso e fiducioso verso il voto assembleare, ha puntato su rappresentanti indipendenti, con equa presenza di genere e un mix di internazionalità e nazionalità. E con profili che rispecchiano le strategie di crescita.

La lista vede come nuovi candidati Laura Penna, con oltre 30 anni di esperienza nel settore dei servizi bancari e finanziari, Marco Giorgino, docente di financial risk al Politecnico di Milano, Angel Vilà Boix (Telefonica) che apporterà la sua esperienza nel fintech e infine Mana Abedi (Ubs) esperta di wealth management. Alla luce del mancato accordo con i soci di maggioranza, si attende ora, con l’occhio vigile anche della Bce per una banca sistemica e quotata, la scelta di Delfin con la presentazione della sua lista entro il 3 ottobre che potrebbe essere corta (2-4 nomi) o lunga (fino a 7). In questo caso renderebbe più acceso il confronto in assemblea: se prevalesse, si creerebbe un cda spaccato a metà. Nel caso della vittoria della lista del board, 12 posti andrebbero alla maggioranza, due alla minoranza e uno ad Assogestioni. Il tentativo di accordo prevedeva quattro consiglieri (3 per Delfin e 1 per Caltagirone) ma l’intesa si è arenata sul nuovo piano industriale e sull’assetto generale di governance con la volontà di Delfin di sostituire il presidente Pagliaro. Motivi per cui sempre ieri il cda di Mediobanca ha inviato una risposta formale a Delfin e Caltagirone.

Achille Perego