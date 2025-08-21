Mediobanca, bocciata l’ops su Banca Generali. Nagel: “Opportunità mancata”

Roma, 21 agosto 2025 – “Un opportunità mancata causa un evidente conflitto di interessi”. Nella battaglia per il controllo di Mediobanca, arriva lo stop all’offerta di Piazzetta Cuccia su Banca Generali, uno stop duro da digerire da parte dell’ad Alberto Nagel. Si ferma, infatti, bloccata dagli azionisti, l’offerta di Mediobanca su Banca Generali dopo che l’assemblea di Mediobanca ha bocciato l’Ops su Banca Generali promossa dal ceo Alberto Nagel e dal top management dell’istituto milanese. La compagine dei contrari (sostanzialmente il gruppo Caltagirone, pari al 10%) e degli astenuti ha raggiunto il 42% (di cui il 20% Delfin, 5% Casse Previdenziali italiane, 3% investitori istituzionali (Amundi, Anima, Tages), 2% Edizione Holding, 2% Unicredit) mentre i favorevoli si sono fermati al 35% - vale a dire a circa il 44,9% del capitale presente, pari complessivamente al 78% del capitale, rappresentato per il 25% da investitori istituzionali e per il 10% da investitori privati - con una affluenza che si è attestata al 77,9%. È durata meno di mezzora la votazione che si è tenuta per il tramite del rappresentante designato e alla presenza del notaio Carlo Marchetti e che ha mandato all’aria l’operazione architettata da Nagel. Mediobanca ha quindi dichiarato “decaduta” l'offerta su Banca Generali'. Durissima la reazione dell’ad di Mediobanca. L'Ops su Banca Generali, ha detto Nagel, “è un’opportunità mancata per effetto del voto espresso, in particolare, da azionisti che, anche nell’attività di engagement, hanno manifestato un evidente conflitto di interesse, anteponendo quello relativo ad altre situazioni/asset italiani a quello di azionisti di Mediobanca”. Risulta, infatti, evidente dal voto, secondo Nagel, “che coloro i quali non si sono trovati in questa posizione si sono espressi a favore (mercato in primis), in linea con le raccomandazioni dei proxy advisor internazionali”. In conclusione, Nagel ringrazia “tutti coloro che in questi anni hanno creduto e sostenuto il processo di forte crescita e trasformazione di Mediobanca e che hanno supportato l'operazione Banca Generali come ulteriore e definitivo tassello nella creazione di un wealth manager di respiro internazionale. Si tratta chiaramente di un’opportunità, per ora, mancata per lo sviluppo della nostra banca e del sistema finanziario italiano. Continueremo ad essere concentrati sull'esecuzione del nostro Piano 'One Brand - One Culture' convinti della superiore generazione di valore rispetto all'alternativa rappresentata dall'offerta di Mps”. Al centro dell’operazione c’era il piano di Alberto Nagel, in carica dal 2008, che puntava a rafforzare l’istituto come polo di wealth management attraverso l’acquisto di Banca Generali. Per farlo, il 13% di azioni Generali in possesso di Mediobanca veniva scambiato con il controllo della banca che fa capo al gruppo assicurativo, cassaforte che custodisce centinaia di miliardi di risparmi e titoli di Stato. Una mossa difensiva attraverso la quale Nagel puntava a rendere Mediobanca, il primo azionista di Generali, meno scalabile e meno appetibile per gli azionisti che sostengono l’offerta di Montepaschi, blindandolo dall’assalto esterno. Infatti, era scattata il 14 luglio scorso, l’offerta pubblica di scambio (Ops) lanciata da Banca Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca. Un’operazione dal valore di 13,3 miliardi di euro, destinata a riscrivere gli equilibri del sistema finanziario italiano. L’offerta, che si concluderà il prossimo 8 settembre salvo proroghe, prevede uno scambio di 23 azioni Mps per ogni 10 azioni Mediobanca. L’obiettivo dichiarato è creare il terzo polo bancario italiano, generando valore per il settore bancario e per il Paese. Il Monte è partecipato dal Tesoro e l’operazione voluta dai grandi soci – la finanziaria Delfin della famiglia Del Vecchio con il 9,8%, il gruppo Caltagirone con il 5%, BancoBpm e la sua controllata Anima – ha la “benedizione” del governo che punta a realizzare un terzo polo bancario in grado di competere con Intesa Sanpaolo e Unicredit. Mentre la holding lussemburghese Delfin guidata da Francesco Milleri e l’immobiliarista romano Caltagirone hanno come vero bersaglio la controllata Generali. Perché il Leone di Trieste ha in pancia una fetta consistente del risparmio nazionale e secondo Caltagirone e Delfin l’aggregazione con la francese Natixis proposta dall’ad Philippe Donnet - che prevede un accordo vincolante dopo l’estate per un colosso da 1.900 miliardi di euro di masse gestite, nono gestore mondiale e leader in Europa nell’asset management, nonché primo a livello globale nella gestione di asset per la clientela assicurativa - potrebbe “mettere a rischio la nostra sovranità finanziaria”. Mediobanca aveva respinto la proposta di Ops di Mps, definendola “ostile e non concordata”. Diverse le motivazioni, a partire dal rapporto di concambio offerto da Mps definito “significativamente sottovalutato”. Secondo le fairness opinion affidate a Centerview, Equita e Goldman Sachs, il fair value sarebbe pari a 3,71 azioni Mps per ciascuna azione Mediobanca, ben al di sopra delle 2,533 offerte. La sfida tra Siena e Piazzetta Cuccia arriva in un momento di grande fermento nel settore bancario, agitato anche dall’Ops lanciata da Unicredit su Banco Bpm. L’accordo potrebbe anche avere un’influenza significativa su Generali, dove Mediobanca detiene il 13,1%, Caltagirone il 6,9% e Delfin il 9,9%. Per quanto riguarda Mediobanca, Caltagirone possiede il 7,7% e Delfin il 19,908%. Di fatto, l’operazione non è soltanto finanziaria, ma rivela un complesso gioco di potere tra azionisti rilevanti, che coinvolge anche Generali e il riassetto strategico delle partecipazioni in aziende di primo piano nel panorama finanziario italiano. Tornando all’assemblea di oggi di Mediobanca, essa doveva esprimersi su un’autorizzazione al Cda, limitato nei suoi poteri dalla cosiddetta “passivity rule”, una norma che impedisce al Cda di agire liberamente nel caso siano in corso tentativi di scalata ostile come quello di Mps: i soci devono autorizzare preventivamente ogni mossa straordinaria. Incassato alcuni giorni fa l’ok della Bce, Nagel chiedeva quindi il via libera a scambiare le azioni di Mediobanca con quelle di Banca Generali, come previsto dall’Ops annunciata il 28 aprile.