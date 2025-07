Mediobanca boccia l’offerta di Mps. “Il prezzo è del tutto inadeguato”

Milano, 11 luglio 2025 – “No”. L’ultima parola sull’Ops di Montepaschi è l’ennesimo rifiuto. Stavolta senza appello. Nel cda di Mediobanca non c’è spazio per dubbi e ripensamenti. Così la riunione di ieri si è conclusa con la sonora bocciatura di un’offerta definita “ostile, priva di razionale industriale e dal prezzo del tutto inadeguato”. La convinzione del board di Piazzetta Cuccia, messa nero su bianco in un documento di 118 pagine, è granitica: andremo avanti da soli. O con Banca Generali. L’analisi è puntuale, impietosa, e poggia su tre pesanti fairness opinion firmate Centerview, Equita e Goldman Sachs. Il cuore della critica è il corrispettivo: le 2,533 azioni Mps offerte per ogni titolo Mediobanca rappresentano, secondo Piazzetta Cuccia, uno sconto del 32% rispetto a un rapporto equo (stimato in 3,71) e un colpo alla convenienza per gli azionisti milanesi.

Ma non è solo una questione di numeri. Secondo il board guidato da Alberto Nagel, la proposta orchestrata dall’ad di Siena Luigi Lovaglio rischia di distruggere valore: invece di sinergie, la fusione produrrebbe dissinergie fino a 665 milioni e perfino nella migliore delle ipotesi il conto (in rosso) si fermerebbe a 460 milioni.

Il giudizio è tranchant: l’operazione è “carente sul piano informativo, innaturale, e fortemente distruttiva di valore”. E la previsione di due soglie di adesione — il 66,67% per il controllo, il 35% come minimo sindacale — viene bollata come un segnale di opacità sugli obiettivi reali.

C’è poi il nodo delle partecipazioni incrociate. In Mps, Mediobanca e Generali siedono gli stessi soci forti, in primis Delfin (famiglia Del Vecchio) e Caltagirone, il che secondo Piazzetta Cuccia crea un potenziale conflitto d’interessi tra chi lancia l’Ops e chi dovrebbe decidere se aderire. Un paradosso ancora più stridente se si pensa che, in caso di successo pieno dell’offerta, gli attuali azionisti di Mediobanca finirebbero a detenere il 62% del nuovo Montepaschi, pur essendo loro la preda. Una manovra spericolata, quella senese, che cerca appoggi nella governance e nell’intreccio azionario ma che si scontra con il muro eretto da Nagel. L’ad di Mediobanca ha promesso ulteriori chiarimenti nella conference call con gli analisti fissata per lunedì 14 luglio, giorno dell’avvio ufficiale dell’offerta.

Intanto, la Francia si muove su un altro tavolo del risiko bancario. Crédit Agricole ha infatti annunciato l’intenzione di superare la soglia del 20% in Banco Bpm, chiedendo alla Bce il via libera per qualificarsi come azionista di influenza significativa. Il gruppo transalpino, già primo socio con il 19,8%, ha ribadito che non intende lanciare un’Opa né prendere il controllo, ma la mossa è strategica: rafforza la sua posizione per bloccare sul nascere i tentativi di Unicredit, il cui interesse per Banco Bpm rischia così di finire su un binario morto.