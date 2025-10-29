Mediobanca avvia il nuovo corso. Grilli e Melzi nominati al vertice

Mediobanca volta pagina. Da ieri comincia l’era Mps, con la nomina dei nuovi vertici indicati dalla banca senese che, dopo l’Opas, controlla l’86% del capitale. Nessuna sorpresa, quindi, nell’assemblea che si è svolta ieri in modalità remota e durata meno di un’ora. Alla guida dell’istituto ci sarà il nuovo tandem composto da Vittorio Grilli, alla presidenza al posto di Renato Pagliaro, e Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato in sostituzione di Alberto Nagel. Gli altri dieci membri del cda sono Paolo Gallo, ad di Italgas; Tiziana Togna, ex vicedirettore generale della Consob; Federica Minozzi, ad di Iris Ceramica; Andrea Zappia, ex ad di Sky Italia; Sandro Panizza, ex responsabile rischi di Generali; il legale Giuseppe Matteo Masoni; l’ex segretario della Fondazione Crt, Massimo Lapucci; la sindaca di Snam, Ines Gandini; e le dirigenti di Mps, Donatella Vernisi e Silvia Fissi.

Nei saloni della sede milanese della banca d’affari si sono visti anche il presidente e l’ad di Mps, rispettivamente Luigi Lovaglio e Nicola Maione. "Siamo qui per un saluto di buon lavoro", hanno commentato. Subito dopo il voto dell’assemblea e la distribuzione delle deleghe da parte del cda, Alessandro Melzi d’Eril, amministratore delegato, non ha nascosto la sua emozione: "Sono onorato di poter assumere questa carica in un gruppo che è al centro del sistema finanziario del nostro Paese da decenni, grazie all’indiscussa qualità e dedizione delle persone che ci lavorano. Da oggi iniziamo a scrivere insieme un nuovo capitolo della storia della banca. Sono certo che sarà ricco di importanti successi grazie al contributo di tutti noi. Spero di poter salutare personalmente una buona parte di voi quanto prima".

Il cda ha anche conferito la carica di vicepresidente a Sandro Panizza e di segretario del Consiglio a Massimo Bertolini. La prima mossa del nuovo vertice di Mediobanca è stata quella di anticipare al 5 novembre l’approvazione dei dati trimestrali al 30 settembre scorso. Sarà in programma il primo dicembre, invece, l’assemblea straordinaria che delibererà l’inclusione nel gruppo Montepaschi e la chiusura dell’esercizio sociale al 31 dicembre. Sempre ieri l’assemblea ha approvato il bilancio al 30 giugno 2024 e la distribuzione di un dividendo lordo unitario di 1,15 euro a ciascuna delle azioni aventi diritto. Via libera anche alle politiche di remunerazione e incentivazione 2025-2026 e al piano di Performance Shares 2025-2026. Fissato, infine, il compenso annuale lordo complessivo del Consiglio a un massimo di 2,5 milioni di euro.