Mediobanca, l’addio di Nagel. Più vicina la fusione con Mps

Roma, 18 settembre 2025 – Dopo 22 anni, Alberto Nagel lascia Mediobanca, insieme agli altri consiglieri della banca d’affari. Unica eccezione: Sandro Panizza, uno dei due membri del cda eletti nella lista di Delfin, votata anche da Caltagirone. Per il resto, tutti dimissionari. Resteranno in carica per garantire un passaggio ordinato delle consegne fino all’assemblea convocata per il prossimo 28 ottobre. Un copione scontato dopo la “conquista” di Mediobanca da parte di Mps. L’Opas ha raggiunto ieri il 64,6% di adesioni, a due giorni dalla fine dell’offerta. Il board, presieduto da Renato Pagliaro, ha deciso di fare un passo indietro per favorire “un’ordinata e tempestiva transizione attraverso il rinnovo dell’organo”.

Nagel esce di scena archiviando la sua lunga stagione al vertice della banca d’affari con un utile netto di 1.330 milioni e un dividendo di 1,15 euro per azione. Prima della riunione del cda, ha inviato ai dipendenti una lunga missiva, conclusa con una citazione di Orazio: "Graecia capta ferum victorem cepit”, ovvero “La Grecia conquistata conquistò il feroce vincitore”, paragonando di fatto Mediobanca alla cultura ellenica. Nel frattempo, l’ex ad ha venduto altre azioni, incassando 43 milioni di euro. Nella sua lettera, oltre a ripercorrere le tappe principali sotto la sua guida, ha ribadito che sarebbe stato preferibile un matrimonio nel risparmio gestito piuttosto che l’acquisizione da parte di una banca commerciale. Ora la palla passa a Siena. L’istituto guidato da Luigi Lovaglio attende di conoscere i risultati della riapertura dei termini dell’offerta, prevista per lunedì prossimo. Se le adesioni balzeranno al 90%, si procederà al delisting del titolo Mediobanca in Borsa; ma anche con quote inferiori si valuterà la fusione. Intanto, Mps – dove Delfin, aderendo all’Opas, è salita al 21% e Caltagirone al 13% – ha già messo in campo la società di head hunting Korn Ferry, incaricata di individuare i profili da inserire nella lista da presentare entro il 3 ottobre, compresi i candidati alla presidenza e alla direzione generale. La svolta in Mediobanca potrebbe avere effetti anche sulle altre tessere del risiko bancario, a partire da Banco Bpm. Dopo lo stop alla scalata da parte di Unicredit, l’AD dell’istituto, Giuseppe Castagna, ha spiegato che “un’integrazione con i francesi di Crédit Agricole è l’opzione più chiara” per Banco Bpm, anche se “non l’unica”. Tuttavia, la strada che porta al Monte, rafforzato dalla conquista di Mediobanca, resta percorribile.