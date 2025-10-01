Mediobanca, accordo sui vertici. Grilli e Melzi d’Eril in pole position

di Antonio Troise

Conto alla rovescia per il nuovo vertice di Mediobanca dopo la conquista da parte di Mps. In pole position, per la guida di Piazzetta Cuccia ci sarebbero ora l’ex ministro dell’Economia, Vittorio Grilli, presidente corporate e investment banking di Jp Morgan per l’area Emea, e Alessandro Melzi d’Eril, ad di Anima. Al primo sarebbe affidata la poltrona di presidente, al secondo quella di amministratore delegato al posto di Alberto Nagel.

Sul dossier è impegnata anche la società di consulenza Korn Ferry e sui due nomi si sarebbe registrato, ieri, un ampio consenso fra i soci e il management del Monte dei Paschi di Siena. Tanto che le candidature sono nella "short list" predisposta dal comitato nomine e saranno sul tavolo del cda di Mps che si riunirà tra domani e venerdì per approvare la lista per il cda di Mediobanca da presentare, poi, all’assemblea di Piazzetta Cuccia convocata per il 28 ottobre. Sullo sfondo c’è anche la decisione sullo snellimento del numero di consiglieri da 15 a 11. Dalle parti di piazza Salimbeni c’è "ottimismo sulla sfida di unire culture aziendali così diverse".

Fonti di ambienti finanziari evidenziano che "lo sforzo sarà grande anche se – fanno notare – all’interno di Mediobanca ci sono sensibilità diverse: un conto è Mediobanca Premier, altro Compass e altre aziende del Gruppo".

A livello operativo, sempre secondo alcune indiscrezioni, dovrebbe essere confermato l’attuale management nelle singole società. Dunque "nessun cambio, almeno nel breve-medio periodo, tra le seconde linee". Ieri c’è stato un primo incontro ‘conoscitivo’, a Siena, tra le prime linee del top management di Piazzetta Cuccia e i vertici di Rocca Salimbeni, con l’amministratore delegato, Luigi Lovaglio. La prossima settimana un altro incontro dovrebbe tenersi a Milano, a Piazzetta Cuccia, fra una delegazione di manager in arrivo da Siena e un gruppo di colleghi di Mediobanca. Nel frattempo, in Borsa, Mediobanca ha chiuso con un calo di oltre 6 punti percentuali mentre Monte dei Paschi di Siena ha concluso gli scambi con un arretramento dello 0,76% (a 7,54 euro ad azione).