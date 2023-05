Mediobanca: 3,7 miliardi agli azionisti

MILANO

"Per la prima volta in 70 anni abbiamo il marchio Mediobanca accessibile al pubblico. Abbiamo deciso di andare a offrire un’offerta premiere attraverso un brand nuovo, Mediobanca Premiere. È una evoluzione di Chebanca! Partita come deposit gatherer (raccoglitrice), è diventata asset gatherer e si presenta ora come wealth management". Così l’ad di Mediobanca Alberto Nagel presentando il nuovo piano industriale "One brand one culture". La strategia è conseguire un positivo sviluppo in tutti i segmenti con un percorso sostenuto dalla crescita di ricavi, utili, remunerazione degli azionisti preservando un profilo di rischio-rendimento tra i migliori in Europa.

Mediobanca promette di distribuire ai suoi azionisti nei prossimi tre esercizi fino a 3,7 miliardi di euro tra dividendi e buyback. Nel nuovo piano l’istituto vede un incremento della remunerazione degli azionisti del 70% rispetto al piano precedente che termina a giugno. Con un cash payout confermato al 70% verranno distribuiti sotto forma di dividendi 2,7 miliardi, mentre 1 miliardo riguarda il riacquisto e la cancellazione di azioni proprie nel triennio a partire da ottobre 2023.

Mediobanca punta ad affermarsi come operatore leader nel segmento wealth management destinato a diventare il secondo contributore del gruppo per ricavi e il primo come commissioni, affermando un modello unico di Private Investment Banking.

Red. Eco.