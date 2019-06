Milano, 7 giugno 2019 - Mediaset trasferisce la sua sede legale in Olanda, costituendo un'holding che contiene anche la partecipazione di controllo di Mediaset Espana. È quanto deciso dal Cda del Biscione, nell'ottica di facilitare le alleanze internazionali iniziate con l'acquisto di quasi il 10% della tedesca Prosieben. L'holding MediaForEurope (Mfe) sarà quotata sia a Milano sia a Madrid e avrà sede fiscale in Italia. Stimati incrementi di efficienza e risparmio tra i 100 e i 110 milioni entro il 2023 e un 'net present value' di circa 800 milioni. Previsto anche un dividendo di 100 milioni e 'buy back' fino a 280 milioni al perfezionamento della fusione, a un prezzo massimo di 3,4 euro per azione.

La sfida europea di Mediaset

"E' con soddisfazione che annunciamo di aver costituito Mfe-Mediaforeurope che ha l'obiettivo di creare valore e sviluppo e diventare la Casa di un grande broadcaster europeo", dice Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset. "Riteniamo - prosegue Berlusconi - che dopo questo primo passo anche altri alleati si uniranno alla nuova casa della televisione europea. Ecco perché - spiega ancora il capo azienda - mi sento di dire che oggi con MediaForEurope da un'eccellenza italiana parte una sfida europea".

Pier Silvio: nessuna delocalizzazione

"Nessuna delocalizzazione, tutte le attività rimangono in Italia e Spagna, cosi come la sede fiscale - precisa Pier Silvio Berlusconi -. Sede in Olanda perché lì le regole fanno sì che una società che affronta un cambiamento possa avere una stabilità di azionariato. Non posso non pensare ad altre aziende, per esempio nelle tlc, dove c'è un cambio nell'azionariato ogni due per tre".

Cosa pensa Vivendi?

Vivendi "è un azionista e come tutti, dovrebbe guardare a questa operazione con grande favore perché va nell'interesse di tutti gli azionisti", risponde l'ad di Mediaset a una domanda dell'accoglienza che daranno i francesi all'operazione. "Mediaset vuole guardare avanti e crescere, il nostro azionista di riferimento Fininvest preferisce avere una fetta più piccola di un gruppo più grande", aggiunge. Il manager ha ricordato che gli azionisti avranno il diritto di recesso e voteranno l'operazione in assemblea il 4 settembre.

"Non c'è concorrenza con Netflix"

"Noi non consideriamo Netflix un concorrente diretto. Fanno un altro mestiere. Pensiamo che anche chi fa tv gratuita debba avere una presenza rilevante nelle piattaforme web. Non con i prodotti Netflix, parliamo di prodotti che nascono in buonissima parte della televisione generalista e di prodotti premium. Non andiamo a fare concorrenza a Netflix, non è così".

Marina: un giorno da ricordare

"Per il Gruppo Fininvest questo è un giorno da ricordare, e con grande orgoglio - dice il presidente di Fininvest, Marina Berlusconi -. Mediaset, la televisione, cioè l'attività da cui siamo nati e che è alla base dei nostri successi, compie, in linea con gli impegni assunti da mio fratello Pier Silvio, il primo passo per la nascita di un broadcaster paneuropeo. Dimostrando in tal modo di saper reagire da protagonista alle trasformazioni di un mercato sempre più globale e competitivo".