McDonald’s Italia, sottoscritto il primo contratto integrativo aziendale

Roma, 22 ottobre 2025 – Sottoscritto il primo contratto integrativo per i lavoratori diretti di McDonald’s Italia. L’accordo, siglato dai sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e dalla direzione della company statunitense, verrà applicato alle circa 4.000 lavoratrici e lavoratori dei ristoranti diretti a partire dal primo gennaio 2026. L’azienda si è impegnata a promuovere la conoscenza del contratto integrativo nei confronti di tutti i suoi licenziatari, i quali potranno adottare l’accordo per adesione, per dare una copertura alle circa 31.000 lavoratrici e lavoratori impiegati sotto il marchio a livello nazionale nei diversi punti vendita. “Le segreterie nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs – si legge in un comunicato dei sindacati – esprimono grande soddisfazione per l’accordo raggiunto, considerandolo un ottimo punto di partenza per tutto il settore della ristorazione fast food al fine di sviluppare una cultura di collaborazione e consentire il miglioramento delle condizioni economiche nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nel settore con particolare riguardo ai part time involontari”.

L’accordo introduce numerose novità su organizzazione del lavoro, conciliazione dei tempi vita-lavoro, consolidamento degli orari di lavoro per i part-time e welfare. Non ultime le novità su salute e sicurezza, violenze e molestie nel luogo di lavoro e pari opportuni, con le clausole elastiche portate da 120 a 140 euro. Introdotto anche un contributo aziendale pari a 3.000 euro per sostenere le spese di trasferimento e trasloco della lavoratrice o lavoratore vittima di violenza o molestia. L’accordo introduce la facoltà di ottenere il part-time per il periodo post partum fino a sei mesi dopo il termine dei congedi di legge. A livello economico è stata introdotta una misura welfare pari a 150 euro sia per i part time che per i full time. La somma verrà erogata a tutti i dipendenti con almeno 6 mesi di anzianità aziendale per i tre anni di vigenza del contratto collettivo, entro la cui scadenza l’azienda si è impegnata a concordare con le organizzazioni sindacali l’inserimento strutturale di un premio di risultato per obiettivi così come previsto dal vigente Contratto collettivo applicato.

È stata inoltre abolita la trattenuta pasto prevista dal Ccnl, per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori della McDonald’ s Italia srl a decorrere dal 1° gennaio 2026. Prevista la possibilità di utilizzare i permessi retribuiti e non retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per l’inserimento dei figli all’asilo nido e alla scuola materna. Confermato, infine, il servizio gratuito di assistenza psicologica rivolto a tutti i lavoratori. “La firma del primo contratto integrativo aziendale per i dipendenti di McDonald’s Italia, uno dei più grandi gruppi mondiali della ristorazione commerciale e tra i maggiori datori di lavoro al mondo, segna l’inizio di una fase nuova e importante – spiega il segretario nazionale Uiltucs Gennaro Strazzullo, con delega al terziario –. L’obiettivo è rafforzare il dialogo con l’azienda e, soprattutto, ampliare le tutele e il salario aggiuntivo previsti dal contratto collettivo nazionale attraverso il secondo livello di contrattazione. McDonald’s, presente in tutto il mondo, riconosce oggi che in Italia esiste un modello contrattuale, che oltre al pilastro fondamentale del contratto nazionale, consente con la contrattazione decentrata – ove presente – di avere uno strumento efficace per migliorare diritti, condizioni e qualità del lavoro”.