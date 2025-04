Così McDonald’s sbarcava in Cina 33 anni fa

Gli Stati Uniti “alla conquista” della Cina. Esattamente 33 anni fa, il 23 aprile 1992, McDonald’s, inaugurava il suo primo ristorante a Pechino. Un evento a suo modo storico: ecco perché.

Un evento da 40 mila clienti in un giorno solo

Era il 23 aprile 1992 quando il colosso a stelle e strisce aprì a Pechino quello che all’epoca era il più grande ristorante della catena al mondo, situato nella centralissima via Wangfujing. Con quasi 700 posti a sedere e 29 casse, il locale servì oltre 40 mila clienti solo nel giorno dell’inaugurazione. Il successo fu tale da rendere questo ristorante uno dei più frequentati a livello globale. A dire il vero un primo locale fu aperto anche a Shenzhen già nel 1990, una sorta di prova generale in vista di Pechino. ​Naturalmente, quando sbarcò nel mercato cinese, il ‘re dei fast food’ capì presto che non bastava offrire hamburger e patatine ma bisognava in qualche modo adattarsi alle abitudini locali, mantenendo però l'identità del brand. Ecco perché accanto ai Big Mac e ai grandi classici furono introdotti ‘piatti locali’ come il ‘rice burger’, un panino preparato con riso compattato ma anche zuppa di mais, tè verde freddo e germogli di bambù.

L’obiettivo di McDonald’s: 10 mila ristoranti in Cina entro il 2028

Ma questo fu solo il primo passo di una scalata ben più grande. Oggi McDonald’s conta 6.820 ristoranti in Cina. Nel solo 2024 ha aperto 917 nuovi punti vendita, con una media di oltre due al giorno. Come se non bastasse, ha annunciato l’ambizioso piano di superare i 10 mila ristoranti nel Paese entro il 2028.

Dagli hamburger al bubble tea: Mixue batte il Big Mac in Cina

Eppure, come spesso accade, gli allievi hanno superato i maestri dal momento che Mixue è diventata la catena food più grande del mondo. Solo che al posto degli hamburger serve bubble tea e gelati. Fondata nel 1997 a Zhengzhou, nella provincia di Henan, è diventata un gigante nel ‘Paese del Dragone’ con 40 mila punti vendita. A proposito: il suo nome in cinese significa più o meno “il castello del ghiaccio dolce”.