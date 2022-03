Guerra in Ucraina, McDonald's cede alle pressioni e chiude 850 ristoranti

Articolo : Aziende in fuga, il gigante del petrolio si ribella Da potenza a reietta: la Russia è in ginocchio

Il 31 gennaio del 1990 una lunga fila di moscoviti aspettava di essere servita nel nuovo ristorante di piazza Pushkin. Non era un posto qualunque: era il primo McDonald's del Paese e l'inaugurazione, un anno prima del crollo dell'Unione Sovietica, era un simbolo che andava ben oltre un semplice taglio del nastro. Trentadue anni dopo, in tempi ben più drammatici, McDonald's chiude temporaneamente 850 dei suoi punti vendita in Russia.

Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Associated Press. La decisione sembra legata al pressing sul colosso degli hamburger che finora era rimasto operativo in Russia nonostante l'invasione dell'Ucraina. Una scelta che aveva attirato molte critiche a McDonald's, soprattutto sui social media dove un coro di voci crescente ne chiedeva il boicottaggio. McDonald's continuerà a pagare gli stipendi ai suoi 62.000 dipendenti nel Paese.

D'altra parte la lista delle aziende grandi e piccole che hanno sospeso le attività in Russia si allunga di giorno in giorno. Ma ci sono alcuni giganti che ancora operano nel Paese e su di loro la pressione sta crescendo, tanto da spingere molti a pensare a una campagna di boicottaggio. Oltre a McDonald's ci sono anche KFC, Burger King, Starbucks, PepsiCo e Coca-Cola: finora hanno scelto di adottare un profilo basso restando per lo più in silenzio dell'invasione dell'Ucraina. Sui social media però la pressione iniziare a salire a dismisura.

E intanto il gigante globale dei cosmetici L'Oreal ha deciso di chiudere i suoi negozi a gestione diretta in Russia e i punti nei grandi magazzini del paese, ma la sua fabbrica vicino a Mosca continuerà a produrre. La fabbrica, aperta nel 2010 nella regione di Kaluga, a sud di Mosca, produce shampoo e colori per capelli, oltre a prodotti per l'igiene e per i bambini. Il gruppo ha anche detto di aver "sospeso tutti gli investimenti industriali e pubblicitari" in Russia.