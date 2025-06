Maturità 2025, quanto guadagna un commissario esterno agli esami di Stato

Roma, 18 giugno 2025 – Nella mattinata di mercoledì 18 giugno gli studenti delle quinte superiori di tutta Italia hanno preso il loro posto sui banchi, in occasione della prima prova scritta degli esami di maturità 2025. I maturandi dei vari istituti hanno scelto una delle 7 tracce decise dal Ministero dell'Istruzione e del merito, prima di affrontare la seconda prova nella giornata di giovedì 19 giugno, mentre gli orali avranno inizio a partire dal prossimo lunedì. Sono tante le curiosità legate a questo consueto rito di passaggio che sancisce di fatto l'uscita dalla vita scolastica e il conseguente ingresso in quella lavorativa o universitaria: nei prossimi paragrafi, nel dettaglio, verranno analizzati i guadagni dei vari componenti delle commissioni d'esame, che includono nello specifico tre membri esterni, tre membri interni e un Presidente anch'esso esterno.

Quando guadagnano commissari e presidente?

Nel corso degli esami di maturità 2025 saranno coinvolte ben 13.900 commissioni differenti, di fronte a oltre 524mila studenti maturandi. Le commissioni in questione, come ogni anno, hanno una formazione ibrida e prevedono tre figure interne all'istituto, tre esterne ad esso e un presidente proveniente da una diversa struttura. Secondo quanto riportato dall'Anief, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori che ha analizzato in toto il coinvolgimento dei docenti all'interno dei vari team di commissione, al presidente spetta una cifra pari a circa 1.249 euro lordi, mentre i commissari esterni ed interni ricevono rispettivamente circa 911 euro e 399 euro lordi.

Ci sono inoltre compensi che possono prevedere un eventuale rimborso dovuto alla distanza chilometrica dalla sede di servizio o di residenza: chi lavora o risiede nello stesso comune della sede d'esame o a meno di 30 minuti dalla stessa, ad esempio, riceve una cifra extra di 171 euro, che aumenta progressivamente per chi deve compiere una distanza maggiore. E' utile specificare, infine, come sia prevista una riduzione del 50% dell'importo qualora il presidente o commissario esterno agiscano solamente nei confronti di una sola e unica classe. I guadagni di cui si parla sono normati tuttora in base a un decreto interministeriale del 24 maggio 2007, che non ha più ricevuto alcuna modifica o aggiornamento da poco più di 18 anni a questa parte.