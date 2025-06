"Con rispetto, Maserati non è in vendita": il portavoce di Stellantis, con le stesse parole già usate il 30 aprile, non ha aspettato a smentire l’ennesima indiscrezione, questa volta dell’agenzia Reuters, secondo cui tra le opzioni sul tavolo per il futuro di Stellantis ci sarebbe anche una possibie vendita del brand del Tridente. Le valutazioni sul futuro del marchio di lusso sono iniziate già prima della nomina del nuovo Ceo del gruppo Antonio Filosa (foto a destra). La sostenibilità dei 14 marchi del gruppo, tra cui Chrysler, Peugeot, Jeep e Alfa Romeo, è stata tra le priorità del presidente John Elkann durante i colloqui con i candidati per ricoprire l’incarico di Ceo.

Filosa, scelto all’unanimità il 28 maggio come successore di Carlos Tavares nella carica di ad, lunedì prenderà ufficialmente le redini di Stellantis. Nella stessa giornata presenterà la sua squadra. Non sono attesi grandi cambiamenti: la cosa più probabile - secondo i rumors degli ultimi giorni - è l’uscita dall’azienda del capo degli acquisti di Stellantis, Maxime Picat, che era stato considerato tra i papabili per la carica di ad poi affidata a Filosa. Picat è uno dei nomi in corsa per la successione di Luca De Meo alla guida di Renault.

Tra le caselle da riempire c’è sicuramente quella delle Americhe, carica finora detenuta proprio da Filosa. L’America ha un ruolo centrale per il futuro del gruppo e Filosa avrà la sua base operativa a Detroit, in Michigan, anche se come ha dimostrato in queste settimane, visitando gli stabilimenti e le sedi di tutto il mondo, la sua gestione è molto dinamica.

Al momento non ci sono nella sua agenda nuovi appuntamenti in Italia, ma si può ipotizzare che Filosa abbia presto un contatto con il governo e con i sindacati che già gli hanno chiesto un incontro per avere garanzie sul piano industriale per le fabbriche italiane. Tra le scadenze societarie ci sono l’assemblea straordinaria del 18 luglio convocata ad Amsterdam che lo nominerà amministratore esecutivo di Stellantis e il 24 luglio l’approvazione dei conti del primo semestre quando Filosa dovrebbe tenere la sua prima conference call con gli analisti finanziari.

red.eco.