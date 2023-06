Marta Fascina e l’eredità di Berlusconi: ipotesi 100 milioni e una villa

Milano, 15 giugno 2023 – Si è celebrato il funerale di Silvio Berlusconi in Duomo a Milano, ma ancora è accesa la discussione sull’eredità del Cavaliere. Ci si chiede come verrà suddiviso l’immenso patrimonio, a chi andrà cosa, quanto spetta ad ognuno ma soprattutto se c’è un lascito per Marta Fascina, la “moglie” di Berlusconi. Com’è noto, infatti, quello dell’ex premier e Fascina è stato solo un matrimonio simbolico, pertanto alla compagna del fondatore di Forza Italia potrebbe non spettare nulla. Ma stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe emersa una novità sulle ultime volontà di Berlusconi e riguarderebbe proprio la sua amata.

Marta Fascina mano nella mano con Marina Berlusconi. Le lacrime e quel bacio alla bara

Marta Fascina riceve le condoglianze dal presidente Sergio Mattarella (Ansa)

Marta Fascina e l’eredità di Berlusconi

Il tema centrale della successione di Berlusconi è la spartizione dl 61% di Fininvest, la società che controlla Mfe-Mediaset. Ad ogni modo, a destare parecchia curiosità è il futuro di Marta Fascina finora rimasta in silenzio. Considerando il loro matrimonio non ufficiale avvenuto a marzo 2022, la donna rimarrebbe esclusa dalla successione, a meno che non vi siano disposizioni che indichino diversamente. Ma, secondo Il Messaggero, un’ultima modifica del testamento sarebbe stata fatta prima del penultimo ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele di Milano. Tra le volontà, il Cav avrebbe aggiunto in extremis la destinazione di una somma di denaro per quella che lui considerava, a tutti gli effetti, la moglie.

Le ultime volontà del Cav

Al momento, il testamento di Silvio Berlusconi è nelle mani del notaio Arrigo Roveda. È lì che sono scritte le ultime volontà del Cav sulla destinazione del 33% del suo patrimonio, che si aggira attorno a 4 miliardi di euro. Per legge, il 33% del patrimonio del defunto che non ha coniuge spetta ai figli, nel suo caso a Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi. È qui che, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, spunta l’ultimo aggiornamento sulle disposizioni del testamento e la presunta “somma” a Marta Fascina.

Le ipotesi: cosa eredita Marta Fascina?

Il Corsera chiarisce che non vi è certezza sull’esistenza del testamento, pertanto al momento si tratta solamente di ipotesi e congetture a partire da indiscrezioni. Su alcuni portali come MF Milano e Finanza o QuiFinanza, tuttavia, si parla di una cifra che si aggirerebbe sui 100 milioni, il mantenimento della residenza nella villa di Arcore e un’altra proprietà immobiliare, con l’esclusione da Fininvest.