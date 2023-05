Marketing e big data al servizio del cliente

A UN TRATTO scopri di voler comprare una giacca. Guardi in giro, tra i negozi, ma non ne vedi una che ti piace. Cerchi sul web tra i vari siti, passando per i motori di ricerca, comparatori di prezzo, social network, siti web e da allora la tua navigazione è costellata di giacche. Dopo qualche ora, compaiono giacche ovunque, sui social network, dentro il sito di informazione, in Amazon, in molti dei siti web che stai navigando. Succede a tutti, continuamente. Dietro a questa tecnica di marketing ci sono i cosiddetti "007 dei dati".

Al confine tra Padova e Venezia, a Campolongo Maggiore, ha sede Studio Cappello, agenzia di marketing digitale che, come obiettivo, ha quello di raggiungere i consumatori con un advertising e una comunicazione mirata. "Il percorso di acquisto che il consumatore fa online e offline, definito customer journey, è composto da diversi momenti nel quale la persona compie azioni propedeutiche l’acquisto quali la ricerca preliminare di informazioni, il confronto di prezzo, la visita in negozio, la ricerca di recensioni e test, la comparazione con altri prodotti", spiega Silvio Zanarello, direttore vendite e co-fondatore di WMR Group. "In ognuno di questi momenti il consumatore lascia dei dati nel web, nei siti internet o tramite il mobile, dati che vengono raccolti dalle tecnologie che implementiamo nei siti e app dei nostri clienti, rispettando i confini di legge, naturalmente, per formare un database di profili personali dettagliati sempre più della persona, o aggregando tali dati in modo da creare cluster di utenti dai comportamenti e interessi similari. In tale modo riusciamo a perseguire gli interessi del singolo consumatore in modo più puntuale, preciso e quindi desiderato. Il nostro lavoro è anche cercare di proporre allo shopper le informazioni che cerca in relazione alle sue intenzioni di acquisto o in relazione a sue esigenze informative", aggiunge Zanarello.

Tecnologia di Business Intelligence, Intelligenza Artificiale, Machine Learning e Marketing Automation stanno alla base di tale operare. I big data vengono elaborati per prendere le decisioni strategiche e operative di marketing, con quello che viene definito un approccio data-driven. "Il nostro marketing è molto più di una tecnica per vendere prodotti. È l’arte di far trovare subito alla gente quello che proponi", spiega Andrea Cappello (nella foto in basso)), ceo di WMR Group.

Letizia Magnani