Marina Berlusconi critica il governo Meloni: “Tassa sugli extraprofitti alle banche? Grandi perplessità, termini demagogici”

Roma, 15 settembre 2023 – Marina Berlusconi fa sapere di non volersi candidare alla guida degli industriali dopo la scadenza del mandato di Carlo Bonomi. "Sto bene in Fininvest, amo il mio lavoro", dice a margine dell'assemblea di Confindustria a cui ha partecipato. D'altronde dopo l'accettazione del testamento da parte dei figli del Cavaliere, lei e il fratello Pier Silvio hanno di fatto assunto il controllo dell'ammiraglia del gruppo.

Marina Berlusconi e Fedela Confalonieri all'assemblea di Confindustria (ImagoE)

Marina Berlusconi non nasconde la soddisfazione per l'accordo sulla successione. "Voglio giusto sottolineare quanto sia bella questa dimostrazione di armonia e di unità all'interno della famiglia e quanto sia bello per il nostro papà perché ci ha educati a questi sentimenti. È stato un grande uomo e anche un grande papà", dice l'imprenditrice ricordando che la famiglia resterà vicina a Forza Italia. "Tajani è una persona di grande esperienza, ha accompagnato mio padre durante tutta la sua vita politica e sta guidando il partito in una fase di transizione con forte senso di responsabilità", aggiunge.

Accantonate le faccende personali, Marina Berlusconi si sofferma sull'azione di governo di Giorgia Meloni, di cui dice di apprezzare molto "l'approccio responsabile sia nella gestione dei conti pubblici sia in politica estera". "Da imprenditrice devo dire che do grande valore alla stabilità – sottolinea –. Sono contenta del fatto che finalmente il Paese abbia un governo stabile che è espressione della volontà popolare. Non accadeva da 11 anni e vi ricordate chi era allora il presidente del Consiglio". "Poi sono passati solo 11 mesi e restano ancora 4 anni – aggiunge –. La legislatura è ancora lunga e ha tante sfide e tanti problemi da affrontare e quindi è anche presto per dare un giudizio compiuto e poi dobbiamo tenere presente che questo governo si è trovato ad affrontare una situazione economica davvero molto complicata".

Tuttavia qualcosa non la convince. "Ho apprezzato molte mosse del governo Meloni – continua –. Tra queste non c'è la tassa sugli extraprofitti alle banche. Capisco le motivazioni, ma non sono sufficienti a superare le grandi perplessità che ho sul merito e sul metodo". E prosegue: "Non mi piace il termine extraprofitti. Lo trovo fuorviante e demagogico – spiega la presidente di Fininvest –. Chi stabilisce quando un profitto è extra o normale e, se è extra, in quale misura lo è? È un provvedimento che si presta a dubbi e critiche, ho visto che sono stati sollevati dubbi di incostituzionalità. Rischia di rendere il Paese meno attrattivo per gli investimenti esteri. Mi auguro che il Parlamento possa riformulare la norma rendendola più equilibrata".

Marina Berlusconi si sofferma anche sull’ennesimo rialzo dei tassi da parte della banca centrale europea. "Speriamo che la cura non uccida il malato. È il decimo rialzo consecutivo. Quello che ha fatto fino a oggi la Bce è stato importante per il contenimento dell'inflazione, tanto è vero che tutti i trend la danno in discesa. Bisogna sempre tenere presente però che questo tipo di interventi ha un effetto negativo sulla crescita. Noi siamo in una economia che essendo stata sottoposta a continui shock ha bisogno di stimoli. Mi auguro che sia l'ultimo rialzo".