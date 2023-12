Marina Berlusconi: "Mediaset non è in vendita"

"È vero che Mediaset non è in vendita, ed è vero che sono innamorata di mio padre. Non potrebbe essere diversamente, per il grande papà e il grande uomo che è stato". Marina Berlusconi risponde così a Carlo De Benedetti, intervistato dal Foglio. "Ciò che ci guida nelle nostre scelte per le società del gruppo è innanzi tutto la loro solidità, le strategie chiare, le ottime prospettive per il futuro e il fatto che sono molto ben gestite" sottolinea l’imprenditrice con riferimento ai business della holding.

Mediaset (ora MediaForEurope), "è una multinazionale leader in vari mercati europei, che produce utili, e dove tante persone, a cominciare da mio fratello Pier Silvio, lavorano con entusiasmo e grande passione" ha proseguito Marina Berlusconi difendendo poi il padre, scomparso a giugno: "Mio padre ha saputo creare aziende da migliaia di posti di lavoro".