Il governo accelera sulla manovra. La priorità è il taglio dell’Irpef: fino a 1.400 euro in più per i ceti medi

Roma, 30 settembre 2025 – Chiusa la prima tappa delle elezioni regionali, il governo accelera sulla manovra per il 2026. Tanto più che il tempo stringe: così, giovedì il Consiglio dei ministri dovrebbe dare il via libera al Documento di programmazione di finanza pubblica, il nuovo testo che sostituisce la Nadef dopo la riforma del Patto di stabilità e che dovrebbe sancire il raggiungimento di un rapporto deficit-Pil sotto il 3%, con l’uscita dalla procedura d’infrazione. Ma nella stessa riunione a Palazzo Chigi Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti, i leader di maggioranza e i ministri tenteranno un primo giro d’orizzonte sulle misure che possono avere chance di finire nella legge di Bilancio. In primo piano, secondo le conferme che arrivano anche dal viceministro Maurizio Leo, il taglio dell’Irpef per il ceto medio. Una misura che, nelle intenzioni dei vertici leghisti, dovrebbe essere accompagnata da una nuova rottamazione delle cartelle e dal pacchetto lavoro che sta mettendo a punto il sottosegretario Claudio Durigon.

Il target di riferimento è il ceto medio (pallino di Forza Italia oltre che di FdI) e a suo favore si sta studiando la rimodulazione al ribasso della seconda aliquota Irpef. Il viceministro Leo non si sbilancia, però, su quale sarà la platea interessata dal taglio, finora ipotizzato dal 35% al 33%: se i redditi fino 60mila euro o fino a 50mila. Costo totale dell’operazione circa 4 miliardi: con un risparmio annuo stimato per la fascia di reddito 28mila-60mila euro da circa 40 fino a 1.440 euro. Il punto è che per arrivare a 60mila euro servono risorse: per trovarle si puntava anche sugli incassi del concordato preventivo biennale, ma, stando alle stime dei professionisti, pochi contribuenti lo avrebbero usato. Il termine per aderire alla nuova tornata 2025-2026 è ufficialmente fissato a oggi e, al contrario di quanto accaduto lo scorso autunno, non sono in vista proroghe. Lo scorso anno gli incassi si sono fermati a 1,6 miliardi con 600mila adesioni su una platea potenziale di circa 4,5 milioni di interessati. Quale che sia l’entità, gli incassi confluiranno nelle coperture della manovra, destinati con ogni probabilità a ridurre il secondo scaglione Irpef.

Nuova rottamazione e contributo delle banche

Da coprire ci sarà anche la rottamazione, ribattezzata pace fiscale. Ed è qui che entrerebbero in ballo le banche. Leo assicura che una soluzione su come chiedere il contributo e su come ottenerlo si troverà. Il contenzioso non è solo con gli istituti bancari ma innanzitutto dentro la maggioranza. Anche se oggi il leader della Lega, Matteo Salvini, sembra aver alleggerito i toni. Dai 5 miliardi di esborso calcolati un paio di giorni fa dal partito, il vicepremier è ridisceso a 3-4 miliardi. Ma più che la cifra, ha puntualizzato, “interessa che si arrivi a una soluzione condivisa e non imposta”. Il metodo sembra dunque quello dell’anno scorso: confronto e dialogo con il mondo bancario.

La spinta per i rinnovi contrattuali

Per spingere le parti datoriali verso rinnovi contrattuali in tempi ragionevoli con i sindacati, senza far passare anni come sovente accade oggi, verrebbe previsto il pagamento o dell’intero aumento pattuito fin dalla scadenza del contratto e non dalla data di rinnovo o il versamento di una indennità correlata all’inflazione, crescente in relazione al passare del tempo. A proporre l’incentivo-deterrente contro le dilazioni e la conseguente perdita di potere d’acquisto è il sottosegretario leghista Durigon, in linea, del resto, con l’appello di Giorgetti di qualche giorno fa alle imprese a incrementare le retribuzioni.