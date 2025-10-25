Sabato 25 Ottobre 2025

La prudenza di Meloni

Bruno Vespa
La prudenza di Meloni
Economia
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Mauro Di Francesco mortoBeatrice BellucciTurista giapponese PantheonPortarei Usa CaraibiSinner Vienna
Acquista il giornale
EconomiaManovra 2026, così sono state tagliate le grandi opere: metropolitane, autostrade, edilizia scolastica e sanitaria
25 ott 2025
Emily Pompony
Economia
WhatsAppXPrint
Naviga nell'articolo:

1

Manovra 2026, così sono state tagliate le grandi opere: metropolitane, autostrade, edilizia scolastica e sanitaria

2

Definanziamenti alle opere pubbliche

3

Metropolitane

4

Strade e autostrade

5

Ciclovie e mobilità sostenibile

6

Edilizia pubblica e periferie

7

Olimpiadi

  1. Home
  2. Economia
  3. Manovra 2026, così sono state tagliate le grandi opere: metropolitane, autostrade, edilizia scolastica e sanitaria

Manovra 2026, così sono state tagliate le grandi opere: metropolitane, autostrade, edilizia scolastica e sanitaria

La legge di bilancio ridisegna le infrastrutture italiane: oltre mezzo miliardo in meno per il Ministero dei Trasporti. Ma il governo parla di ‘rimodulazioni’

Un cantiere della metropolitana

Roma, 25 ottobre 2025 – La manovra riduce di oltre 525 milioni di euro i fondi del Ministero delle Infrastrutture nel solo primo anno del triennio. Tra i settori più colpiti ci sono metropolitane, autostrade e mobilità sostenibile, con possibili rallentamenti nei cantieri e ripercussioni sui progetti delle principali città italiane. Una stretta che mette in pausa cantieri e promesse, facendo riflettere sul ritmo della modernizzazione infrastrutturale del Paese. Vediamo quali sono le principali opere vittime del definanziamento pubblico nel 2026.

Continua a leggere questo articolo

Per approfondire:
Articolo
Governo, prove di tregua. I conti sulla manovra rimandati all’esame in aula
Articolo
I nervi scoperti della Manovra 2026. Pensioni, banche e affitti: dove si tratta ancora
Articolo
Manovra 2026 in Pdf: il testo bollinato con le ultime correzioni
WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata