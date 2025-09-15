Manovra, operazione stipendi: welfare, buoni pasto e meno tasse. Così il governo aiuterà i lavoratori

Roma, 16 settembre 2025 – Tagliare l’Irpef ai redditi medi, ma sostenere anche i salari bassi (e non solo), all’insegna del “più lavori, più guadagni” con detassazioni per i rinnovi contrattuali e formule fiscali e flat tax per straordinari, festivi, premi di produzione. E nel “pacchetto più soldi in busta paga” dovrebbe rientrare anche un ampliamento del welfare, con l’aumento dei buoni pasto fino a 10 euro e l’incremento del tetto dei fringe benefit. Vediamo, nello specifico, le voci possibili della manovra a favore dell’irrobustimento delle retribuzioni.

L’aliquota del 33%

L’obiettivo dell’operazione è quello di sostenere il ceto medio, rimasto a secco dai precedenti interventi che hanno portato un risparmio fino a mille euro l’anno di tasse per i redditi fino a 40mila euro. Stabilizzata, dunque, la misura di aiuto ai redditi bassi e medio-bassi, la proposta “forte” e oramai irrinunciabile è quella del taglio di uno o due punti dell’aliquota del secondo (e inizio del terzo) scaglione, determinando vantaggi per chi guadagna da 28 mila a 50 o 60 mila euro. Il vantaggio invero ci sarebbe anche per i redditi più alti, vista la progressività dell’imposta, e per questo c’è chi timidamente suggerisce di finanziare l’intervento (circa 4 miliardi di euro, forse di più se il taglio è di due punti) con un incremento dell’aliquota massima (redditi oltre 50mila), ma sarebbe un clamoroso autogol della maggioranza, già accusata dal mondo di Forza Italia e di Confindustria di essere “destra troppo sociale” e poco pro-business. Secondo le prime stime il risparmio annuo stimato per la fascia di reddito 28mila-60mila euro con la nuova aliquota al 33% partirà da circa 40 euro per i redditi di 30 mila euro e salirà fino a 1.440 euro per i redditi da 60 mila euro.

Decontribuzione e incentivi per giovani e donne

Il taglio delle aliquote restringe inevitabilmente gli spazi per misure economiche più dirette in materia di lavoro. Ma governo e maggioranza puntano ugualmente a mettere a punto un pacchetto di sostegno. Nello specifico, a oggi, è abbastanza certo che ci saranno il rifinanziamento degli incentivi alle assunzioni delle donne, dei giovani Neet e dei disoccupati nel Sud, un decreto su salute e sicurezza che dovrebbe anticipare la legge di Bilancio (con il potenziamento degli ispettori del lavoro, dei Carabinieri, delle campagne su salute e sicurezza) e un intervento sui salari di produttività.

Detassazione, rinnovi e flat tax straordinari

L’intervento sui salari di produttività è certo, dunque, ma non la sua articolazione. C’è competizione all’interno della stessa maggioranza su una serie di misure, tra le quali verranno scelte quelle definitive, anche in ragione dei calcoli della Ragioneria generale dello Stato. In ballo si sono: incentivo diretto per il rinnovo dei contratti collettivi (lo vogliono la ministra Marina Calderone e il sottosegretario Claudio Durigon, ma anche Cgil e Confindustria lo apprezzerebbero come misura a tempo che aiuta il rinnovo dei metalmeccanici); sgravi per gli straordinari (Forza Italia se ne sta facendo promotrice); sgravi per il lavoro cosiddetto scomodo (festivo, notturno, orari dilatati; tipico del turismo e dei pubblici esercizi, che non possono offrire smart working e settimana corta e stanno perdendo competenze), sollecitati anche dalla leader cislina Daniela Fumarola; detassazione delle tredicesime (proposta di Forza Italia, orizzontale, che non scontenterebbe neanche la Cisl); ampliamento e sviluppo del welfare.