Manovra: tre italiani su quattro la seguono, ma il 35,8% segue solo gli argomenti che lo riguardano

Roma, 3 novembre 2023 – Quanto ne sanno gli italiani sulla manovra 2024? È questa la domanda che ha guidato l’indagine commissionata da Facile.it agli istituti mUp Research e Norstat, basata su un campione di individui in età compresa fra 18 e 74 anni. Indagine da cui è emerso un quadro tutt’altro che roseo: sette rispondenti su dieci hanno sì dichiarato di essere informati sui provvedimenti allo studio dell’esecutivo ma, ad un’analisi più approfondita, emerge come più di un rispondente su due (54,2%) abbia in realtà una conoscenza superficiale e, addirittura, più di undici milioni di italiani dichiarano di non saperne “praticamente nulla”.

L’indagine La ricerca si è basata su una tanto semplice quanto precisa domanda: “Lei è informato a proposito della manovra finanziaria che sta mettendo a punto il Governo?”. Quesito a cui il 73,9% degli intervistati ha risposto in maniera affermativa, con percentuali che salgono fino all’81,4% se si isola il solo campione maschile. Ma non solo. Una maggiore conoscenza della manovra - per lo meno nelle convinzioni dell’intervistato – è stata individuata fra gli italiani con età compresa fra i 55 ed i 74 anni (79,3%) e, soprattutto, fra quelli con un’età compresa tra i 45 ed i 54 anni (80,7%). Se invece si suddivide il campione per area geografica, è il Nord (76% circa la percentuale rilevata) l’area del Paese che dichiara la maggiore conoscenza riguardo la manovra. Se invece si osserva l’altra metà, ovvero chi si dichiara non a conoscenza del provvedimento attualmente al vaglio del governo, a fronte di una media nazionale del 26,1% si registrano picchi fra il campione femminile (33,3%) e quello dei giovani con età inferiore ai 34 anni (35,7%). Analizzando le conoscenze dichiarate a livello territoriale, invece, emerge che i meno informati sono i residenti al Sud e nelle Isole (28,1%). Come già sottolineato, nonostante sette intervistati su dieci si dichiarino informati rispetto alla manovra, l’analisi evidenzia come in realtà per più di un rispondente su due questa conoscenza sia piuttosto superficiale: nello specifico, il 35,8% conosce solo gli aspetti che lo riguardano più da vicino, mentre il 18,4% dichiara di sapere solo che il Governo sta lavorando al provvedimento, ma di non essere al corrente dei dettagli del documento. Questa percentuale sale al 22,8% fra chi ancora non ha compiuto 35 anni e al 23,2% nel solo campione femminile. Non è finita qui. La ricerca ha inoltre puntato i riflettori sulle modalità con cui gli italiani si informano su questo tema. Da quanto evidenziato, il 70,8% dichiara di farlo tramite le trasmissioni televisive (78,5% nella fascia anagrafica 55-74 anni e addirittura 79,4% fra i residenti al sud e nelle isole), il 66,5% lo fa tramite il web (75,3% fra i 18-34enni e 77,4% fra i residenti al Nord Ovest), mentre al terzo posto si posiziona la stampa cartacea, indicata dal 25,9% dei rispondenti. Sono oltre 7,2 milioni gli italiani che utilizzano i social network, canale utilizzato in particolare dalla fascia di rispondenti età compresa fra i 18 ed i 34 anni (35,8% contro il 23% rilevato a livello nazionale). Quasi 1 intervistato su 5 (19,4%) si informa attraverso la radio (ma si sale al 22,6% fra gli uomini) mentre il 18,4% lo fa parlando con amici o parenti.