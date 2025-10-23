Manovra, c’è il testo definitivo: fine di Quota 103 e Opzione Donna

Roma, 23 ottobre 2025 – La Manovra arriva in Parlamento “bollinata” dalla Ragioneria generale dello Stato e con il viatico di Giorgia Meloni che si dichiara “fiera” del provvedimento e del ministro Giancarlo Giorgetti. Ma l’approdo in aula del pacchetto di finanza pubblica non è per questo indolore: la modifica della norma sugli affitti brevi finisce per scontentare di nuovo tutti, dalle associazioni di categoria a Forza Italia e a Lega che annunciano emendamenti a raffica contro l’ultima soluzione. Ma non va meglio sul fronte delle banche: la miriade di interventi di prelievo è confermata, ma anche in questo caso gli azzurri di Antonio Tajani restano sulle barricare e il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, avvisa: “Le banche sono l’anello connettivo e hanno bisogno di maggior rispetto, normalmente da parte di ciascuno e devono fare il loro lavoro con un totale clima di serenità. Non c’è un corno della fortuna che scarica sulle banche le utilità e scansi i rischi. Bisogna guardare potenzialità e rischi per costruire un avvenire solido e interessante innanzitutto per le famiglie e le imprese, per attività economiche che siano più solide”.

La cedolare della discordia

Nell’ultima versione della legge di bilancio resta l’innalzamento dal 21% al 26% della tassa per l’affitto della prima casa escludendo solo coloro (una percentuale minima secondo le stime della Ragioneria) che non fanno ricorso per la locazione a intermediari o piattaforme come Booking o AirBnB. Una correzione che, però, non basta alle associazioni di categoria ma anche a parti della maggioranza con Forza Italia, in primis, che annuncia che presenterà emendamenti. Il ministro Giorgetti ne illustra la logica: l’incremento degli affitti brevi pesa sulla possibilità di trovare alloggi soprattutto nelle grandi città. “Per questo – sottolinea – si è ritenuto di inserire un’apposita disciplina in materia fiscale avente oggetto le locazioni concluse tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici”. FI non ci sta (“Forse il Mef è rimasto ai tempi dei cartelli Affittasi”, ironizza il responsabile turismo Carlo De Romanis) ma anche Matteo Salvini garantisce che alla fine “verrà cancellata in parlamento”. Mentre da FdI si getta acqua sul fuoco: “Una soluzione in parlamento si troverà”, assicura Gianluca Caramanna. Insomma, messe così le cose la retromarcia sembra dietro l’angolo tanto più che, relazione tecnica alla mano, si tratta di una misura su cui sicuramente bisognerà trovare coperture, ma che vale appena 100 milioni dal 2028.

Lo scontro sulle banche

Non è però solo la norma sugli affitti brevi a creare malumori e divisioni in maggioranza. A pochi giorni dall’approvazione in Consiglio dei ministri c’è da capire se la partita delle banche sia completamente chiusa. “Seguirò il dibattito in Parlamento”, fa sapere il presidente dell’Abi Patuelli. Forza Italia, però, ha messo le mani in avanti con la sua “forte contrarietà alla modifica proposta in materia di tassazione dei dividendi contenuta nell’articolo 18” del bilancio. Da banche e assicurazioni si stima un gettito di circa 4 miliardi l’anno prossimo ma la Lega ha recentemente fatto sapere che valuterà se chiedere anche di più. Così come c’è da aspettarsi che provi a chiedere l’estensione della soglia a 35mila euro di lavoro dipendente per il mantenimento della flat tax degli autonomi. In questo contesto si inserisce anche la sferzata della premier: “Il collega Ricciardi dice che le banche hanno avuto molti dividendi e noi non abbiamo preso abbastanza risorse per la legge di bilancio. È possibile. Ma come le banche hanno collezionato quei dividendi? Grazie soprattutto a due provvedimenti: i crediti fiscali del superbonus e la famosa potenza di fuoco con cui avete consentito, con una garanzia dello Stato, che gli istituti di credito rinegoziassero i prestiti già dati a famiglie e imprese. Hanno collezionato questi profitti grazie alle scelte del M5s”.

La fine di Quota 103 e Opzione Donna

Nel mirino della Lega resta anche l’assenza a sorpresa nel provvedimento di Quota 103 e Opzione Donna, due misure previdenziali che erano state ridotte al minimo ma che permettevano una discreta e residua flessibilità in uscita. Niente da fare, al momento. Anzi si registra la mobilitazione anche dei sindacati delle forze dell’ordine e del comparto sicurezza per le norme che aumentano i requisiti pensionistici e che non prevedono adeguamenti degli stipendi.