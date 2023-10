Manovra "prudente" da 22 miliardi. Caccia a nuove risorse per la sanità

Ancora più prudenti. L’impennata dei rendimenti dei Btp e l’avvicinarsi del verdetto delle agenzie di rating sul debito, inducono il governo a restringere il perimetro della manovra economica. Le ultime indiscrezioni puntano su una legge di Bilancio da 22 miliardi di euro. Metà della cifra sarà praticamente assorbita dalla proroga per un anno del taglio del cuneo fiscale. Altri 4-5 miliardi dall’avvio della riforma Irpef, con l’accorpamento delle prime due aliquota. Ma l’attenzione è sempre concentrata sul fronte della sanità. Per la quale, nelle ultime ore, al ministero dell’Economia si stanno cercando nelle pieghe del bilancio nuove risorse.

Fra le misure in pole position anche una flat tax al 15% sugli straordinari di medici e personale ospedaliero. Un modo per incrementare la produttività senza ampliare gli organici, con l’obiettivo di ridurre le liste di attesa. Un’operazione che porterebbe nelle tasche dei camici bianchi circa 160 euro in più ogni settimana, considerando otto ore di lavoro aggiuntivo. Il costo a carico dello Stato sarebbe sopportabile, circa 100 milioni.

Ma al dicastero di via Venti Settembre si sta studiando anche il modo di estendere la flat tax sugli straordinari a quei settori dove c’è una cronica difficoltà a trovare personale. In particolare nel comparto della ristorazione e del turismo. Anche in questo caso sarebbero detassati straordinari ed eventuali premi di produttività.

Improbabile, almeno per il momento, l’ipotesi di uno sconto fiscale anche sulle tredicesime: una misura prevista nella delega fiscale ma che costerebbe circa 2 miliardi di euro. Esattamente la cifra che, invece, l’esecutivo vuole spostare sul cosiddetto "pacchetto famiglia", con l’obiettivo di favorire la natalità, con l’aumento dell’assegno familiare per il terzo figlio e sussidi dal secondo figlio in poi. Fra le ipotesi dell’ultima ora anche quella di un "bonus sport" destinati ai nuclei numerosi e più povere. Lo ha confermato ieri il ministro Andrea Abodi, anche se non si è sbilanciato sul quantum.

La prossima settimana partiranno le audizioni in Parlamento sulla Nadef. Martedì sarà ascoltato anche il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Poi comincerà il rush finale per il varo definitivo della legge, previsto per il 16 ottobre. Subito dopo il documento sarà inviato a Bruxelles.