Roma, 31 ottobre 2019 - Rivalutazione al 100% delle pensioni fino a quattro volte il minimo, ovvero fino a 2mila e 29 euro al mese. La misura è contenuta nella nuova bozza della manovra 2020, secondo l'intesa raggiunta ieri sera nella maggioranza. Per gli assegni tra le tre e le quattro volte il minimo la perequazione passerebbe dunque dal 97% al 100%.

La legge di Bilancio riconosce "per il periodo 2020-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998", si legge nel provvedimento. Letteralmente, "per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento; per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi".

Il capitolo rivalutazione delle pensioni è stato rivisto ieri sera insieme ad altre questioni spinose del pacchetto manovra, dai paletti al regime forfettario per le partite Iva ai fondi per Radio Radicale (8 milioni, fino a una gara che si terrà il 30 aprile). Fino ad arrivare a una quadra. Il governo ha annunciato infatti che la partita sulla legge di Bilancio è chiusa. Il testo è pronto per essere inviato al Parlamento.

Di Maio: Quota 100 non si tocca

All'indomani dell'ultimo confronto nell'esecutivo giallo rosso, si dibatte ancora su Quota 100: "Porteremo la battaglia in Parlamento", ribadisce Teresa Bellanova di Italia Viva. Luigi Di Maio rivendica però la decisione di non rivedere la misura. "I cittadini ci chiedevano di non toccarla. E siamo riusciti. Chi ha faticato per una vita potrà andare in pensione in maniera dignitosa e allo stesso tempo si libereranno nuovi posti di lavoro. Vedo che ancora c'è chi si ostina a dire che va abolita, tranquilli perché fin quando il MoVimento 5 Stelle sarà al governo non accadrà".

Più strumentazioni per diagnosi ai medici di famiglia

Tra le ultime novità che emergono dalla bozza c'è lo stanziamento di 235 milioni (dal fondo ex art.20, per gli investimenti in sanità) al fabbisogno di apparecchiature sanitarie. Questo significa più strumentazione diagnostica per i medici di medicina generale. Obiettivo "migliorare il processo di presa in cura dei pazienti nonché di ridurre il fenomeno delle liste d'attesa". Già entro la fine dell'anno il ministero della Salute, d'intesa con le Regioni, fisserà i parametri per stilare un piano sui fabbisogni e attivare poi i trasferimenti alle Regioni.

Spese mediche, detrazione anche con contanti

Restando in ambito sanitario, la legge di Bilancio assicura le detrazioni per spese mediche anche se pagate in contanti. Per le altre categorie resta quanto già stabilito: ''Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19%" spetta ''a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento'' elettronici. ''La disposizione - si legge - non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici''.