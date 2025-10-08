Verso la manovra: Irpef, pensioni e tasse, cosa c’è dentro. E Meloni avverte le banche

Roma, 8 ottobre 2025 – Parte oggi con il summit dei leader del governo a Palazzo Chigi, la volata finale per arrivare, lunedì prossimo, al via libera alla manovra per il 2026. Ma già ieri Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti hanno di fatto tracciato la rotta della legge di Bilancio. Sia la premier sia il ministro dell’Economia hanno posto l’accento sul taglio dell’Irpef per il ceto medio, per i redditi fino a 50mila euro, e sull’esigenza di un contributo da parte delle banche. Mentre dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, arriva l’avviso “a dimostrare con i fatti di essere vicini alle imprese”, non pensando solo alla riduzione del debito.

Parole dalle quali prende spunto il responsabile del dicastero di Via XX Settembre per lanciare un monito che pesa: la riduzione del debito è l’unica via per mettere in sicurezza l’Italia e per evitare "i golpe” con cui la sinistra è andata al governo nella storia recente del Paese, perché, in Italia, “non arriva al governo tramite elezioni, di solito ci arriva con un golpe giudiziario e finanziario. Il mio primo obiettivo è stato evitare che questo possa accadere” dal punto di vista finanziario.

Oggi, dunque, nel primo pomeriggio i leader della maggioranza si incontreranno per cercare una sintesi sulle misure della prossima legge di Bilancio. Si profila una manovra leggera che parte da una base di 16 miliardi, incentrata sul taglio dell’Irpef per il ceto medio, l’ampliamento del perimetro delle misure sulla natalità, il percorso per far crescere gradualmente le spese del comparto difesa e la sterilizzazione, parziale, dell’aumento dell’età pensionabile di tre mesi dal 2027.

Il ministro dell’Economia da settimane puntualizza che la legge di bilancio sarà improntata sulla linea della prudenza e del rigore. È stato chiesto che i ministeri si impegnino per limare le loro spese, per circa 10 miliardi di euro. Ma ogni partito sta avanzando le sue priorità chiedendo di inserirle in manovra. Il taglio dell’Irpef dal 35% al 33% per i redditi fino a 50mila euro – per un totale di circa 440 euro l’anno in più in busta paga – costerebbe circa 4 miliardi. Forza Italia spinge perché la sforbiciata possa arrivare fino a 60mila euro di reddito, ma servirebbero altri 3 miliardi.

"Parlare del ceto medio significa parlare della fascia che arriva ai 50mila euro. Ci sono diverse misure allo studio”, fa sapere la premier. “Domani (oggi, ndr) abbiamo una piccola riunioncina – si schermisce, a sua volta, Giorgetti –. Gli spazi per fare la riduzione delle tasse e per il cosiddetto ceto medio ci sono. Ci sono anche gli spazi per fare quella che viene chiamata pace fiscale. Se diamo fiato e possibilità a coloro che oggi sono sommersi dalle cartelle esattoriali forse non uccidiamo un’impresa”.

La lettura è diametralmente opposta nelle osservazioni della Corte dei Conti. I magistrati contabili fanno notare che proprio la tenuta dei conti, che effettivamente va riconosciuta, lascia "spazi molto stretti” a misure espansive, compresa la riduzione della pressione fiscale sul ceto medio, il sostegno a investimenti e a incentivi chiesti dalle imprese e la salvaguardia nel tempo della spesa sanitaria. Le misure vanno selezionate.

Ma a contribuire alle risorse potrebbero essere anche le banche, oltre ai ministeri. “L’abbiamo già fatto lo scorso anno – spiega Meloni –. Non ho intenti punitivi verso il sistema bancario”.