Via libera alla manovra. Il Consiglio dei ministri dà l’ok. Le misure valgono oltre 18 miliardi

Roma, 17 ottobre 2025 – L’ultimo, complicato nodo sciolto nella notte è stato quello del contributo delle banche. Non è un caso, allora, che il primo e unico ringraziamento della premier sia stato per i vertici dell’Abi e degli istituti bancari. La quarta manovra targata Meloni, che ha ottenuto il via libera del Consiglio dei ministri in meno di un’ora di riunione nella mattinata, si presenta “piccola” nel suo ammontare di appena 18,7 miliardi di euro, coperta da 10 miliardi di minori spese e 8 di maggiori entrate, e selettiva, fondata su pochi interventi-chiave: dal taglio dell’Irpef per il ceto medio alla detassazione degli aumenti salariali derivanti dal rinnovo dei contratti, dalle misure per le famiglie e le imprese alla molto parziale sterilizzazione dell’incremento di tre mesi dei requisiti previdenziali, fino ai fondi per la sanità. Quanto basta per incassare la promozione del presidente di Confindustria, Emanuele Orsini: “Ci hanno ascoltato”.

La presidente del consiglio Giorgia Meloni, con i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti durante la conferenza stampa a palazzo Chigi al termine del cdm

È direttamente Giorgia Meloni a intestarsi la manovra e le scelte più delicate dell’operazione. “È una manovra – avvisa - che considero molto seria, equilibrata, che va letta nel solco delle precedenti e vale 18,7 miliardi di euro. Ma pesa anche la situazione complessa”. Ma, per quanto leggera, per chiudere la legge di Bilancio, è stato necessario superare il braccio di ferro tra Matteo Salvini e Antonio Tajani sulle banche. E, del resto, è la stessa premier a far capire che l’ultimo, decisivo, miglio della trattativa con le banche lo ha condotto in prima persona. “Nelle coperture della manovra c’è un importante contributo degli istituti bancari e assicurativi che voglio ringraziare – spiega –. Ci sono state lunghe interlocuzioni. Parliamo di grandi portatori di interessi ma tutti ci rendiamo conto delle priorità e abbiamo trovato una disponibilità che non era scontata”.

E, anzi, insiste: “Non c’è la tassazione sugli extraprofitti, comprendo il principio culturale alla base di questa richiesta”. A mettere a fuoco il “come” contribuiranno banche e assicurazioni è, a sua volta, il ministro Giancarlo Giorgetti. Il contributo “è un mix di misure” di “carattere strutturale e congiunturale” e comprende “la possibilità di liberare le riserve poste a capitale” con la legge del 2023, “l’aumento dell’Irap, un nuovo regime di deducibilità dei crediti dubbi che vengono spalmati su più esercizi e la limitazione del riporto fiscale delle perdite”. Tutte misure che il comparto, “che è in salute come ha anche detto il governatore Panetta al G20”, è in grado di “assorbire”.

Chiuso il caldo capitolo banche, il duo Meloni-Giorgetti si dedica a fissare le voci “più” dell’intera operazione. In primo piano il taglio dell’Irpef, con la riduzione dal 35 al 33 per cento dell’aliquota per i redditi da 28 a 50mila euro. Ma per la premier sono altrettanto indicative della sua politica economica l’esclusione della prima casa dall’Isee, entro un limite di rendita catastale, l’aumento da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici. Significativo, ugualmente, il capitolo lavoro e salari: si va dalla detassazione al 5% degli aumenti legati ai rinnovi contrattuali per i redditi fino a 28 mila euro al taglio dal 5 all’1% della tassazione dei premi di produttività, fino alla superdeduzione del 120% del costo del lavoro che sale fino al 130% per alcuni soggetti più fragili.

Alla voce imprese Meloni indica “circa 8 miliardi di investimenti”, la sterilizzazione di sugar tax e plastic tax a tutto il 2026, il rifinanziamento del credito di imposta per la Zes, il ritorno sulla scena del superammortamento. La sanità, a sua volta, diventa quest’anno un settore per il quale Meloni ritiene di aver puntato molto: “Stanziamo 2,4 miliardi di euro in più” anche “per assumere circa 6.300 infermieri e ulteriori mille medici, e aumentare le buste paga degli infermieri”. Più controverso, invece, il capitolo pensioni. A fronte di un aumento di 20 euro mensili per le minime, la ventilata sterilizzazione dell’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali riguarderà solo i lavoratori che svolgono attività usuranti e gravose, oltre che i precoci. Per tutti gli altri ci sarà l’aumento di un mese dal 2027 e di due dal 2028.