Verso la manovra. Governo in cerca di coperture: servono almeno 30 miliardi. Tajani: tasse, taglio strutturale

Roma, 17 agosto 2023 – I conti definitivi saranno pronti nella seconda metà di settembre, quando il governo porterà in Parlamento la Nadef, la Nota di Aggiornamento al Documento di Economia e Finanza che, di fatto, rappresenterà la cornice della prossima legge di Bilancio. Ma, in realtà, qualche numero comincia già a circolare fra Palazzo Chigi, il ministero guidato da Giancarlo Giorgetti e le piazze che vedono protagonisti i membri del governo. Come in Versilia, dove ieri il vicepremier di Forza Italia, Antonio Tajani, ha messo in chiaro qualche paletto. Primo: la discussa norma sugli extraprofitti. Una mossa che lo ha colto di sorpresa e che "poteva essere fatta nel weekend, per non bruciare 10 miliardi in Borsa", ammette, specificando: "che sia un tantum e non tassi le banche locali". Quindi sul cuneo fiscale: "Dobbiamo stabilizzare il taglio al 7% e progressivamente detassare tredicesime, straordinari, premi di produzione, il lavoro festivo". Infine l’ultimo "impegno da affrontare" per il governo: "andare avanti con l’aumento delle pensioni minime per centrare l’obiettivo dei 1.000 euro" caro a Berlusconi. Tutti argomenti, precisa il ministro degli Esteri, che saranno oggetto degli emendamenti che FI presenterà.

Antonio Tajani, 70 anni, vicepremier e presidente di Forza Italia

Intanto è già partita la caccia ai fondi i rumors raccolti negli ultimi giorni, la cifra da cerchiare in rosso dovrebbe attestarsi fra i 27 e i 30 miliardi di euro. Una dote, però, ancora in cerca delle adeguate coperture. In cassa, ci sarebbero fra i 5 e i 6 miliardi di euro per il 2024, raccolti grazie allo scarto fra il deficit tendenziale 2024 da quello che sarà fissato nella Nadef e dagli 1,2 miliardi che dovrebbero arrivare dalla spending review ministeriale. A questi vanno aggiunti i 2 miliardi della tassa sugli extraprofitti, che però potrà finanziare solo interventi non strutturali. Insomma, un tesoretto di appena 8 miliardi di euro. Il resto dovrà essere raccolto tagliando ulteriormente la spesa pubblica e rivedendo le cosiddette "tax expenditures", ovvero gli sconti fiscali che valgono circa 165 miliardi, e magari puntando su una crescita nel 2024 più robusta di quella delle ultime previsioni.

Nel mirino anche la Sanità, alla quale è chiesto un sacrificio di circa 3 miliardi, anche per il venir meno delle unità di missione anti-Covid. Ma anche così, sarà difficile far tornare i conti. Anche perché il ministro Giorgetti è ben deciso a non deragliare dalla strada del rigore e, soprattutto, non vuole presentarsi al tavolo di Bruxelles dove si fisseranno le regole del nuovo patto di stabilità con una nuova richiesta di extra-deficit. Insomma, bisognerà fissare alcune priorità, tenendo conto che, l’aumento dei tassi di interesse, ha già fatto aumentare la spesa per finanziare il debito pubblico di circa 15 miliardi di euro. Rispetto all’anno scorso, c’è un fattore positivo: la forte riduzione dei costi dell’energia. Nel 2023 il 50% della manovra è stato destinato ad alleggerire le bollette.

Al ministero dell’Economia, si vorrebbe dirottare gran parte delle risorse sugli interventi di stimolo per la crescita. Così sta prendendo sempre più piede l’ipotesi di confermare anche nel 2024 il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, una misura che costerebbe circa 9 miliardi di euro. Nella manovra ci sarà poi sicuramente il primo modulo della riforma fiscale, con la riduzione delle aliquote Irpef da 4 a 3, la detassazione delle 13esime e degli straordinari, il superamento graduale dell’Irap e l’arrivo della mini-Ires. Costo dell’operazione, 4-5 miliardi. C’è il nodo delle pensioni. Aumenti per le minime a parte, nel 2024 saranno, probabilmente, confermate le regole di quest’anno, in attesa delle riforma, con l’introduzione della Quota 41 di contributi, a partire dal 2026. L’anno prossimo, il capitolo della previdenza dovrebbe assorbire circa 1 miliardo di euro.

Tutta ancora da discutere, invece, la dote da destinare al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego. Il ministro Zangrillo ha fatto balenare una cifra fra i 7 e gli 8 miliardi di euro. Un numero, per ora, improponibile se non si vuol far saltare l’asticella del deficit. Il governo, infine, dovrà trovare le risorse per finanziare il pacchetto-famiglia, fortemente voluto dalla Meloni, con sgravi per i nuclei numerosi e tagli dell’Iva su alcuni beni di consumo e far partire almeno la prima tranche di investimenti per il Ponte sullo Stretto, cavallo di battaglia di Salvini. La trattativa è appena iniziata ma la strada della prossima manovra appare già in salita.