Una manovra finanziaria di responsabilità e prudenza. La linea di Giorgetti “Niente sacrifici. Le voci opposte? Calciomercato”

CERNOBBIO (Como) - A sentire il ministro, funziona proprio come nel mondo del pallone. «Nel mese di agosto c’è il calciomercato, ad agosto e settembre c’è la manovra-mercato», dice Giancarlo Giorgetti alla platea di manager e imprenditori che, riuniti a Cernobbio per l’ultima delle tre giornate del forum Teha, attende novità sulla legge di bilancio in gestazione. Il titolare del Mef gela subito ogni aspettativa. Le indiscrezioni pubblicate sui giornali a partire dalla seconda metà di agosto e in parte circolate in questi giorni anche a Cernobbio sono «una serie pirotecnica di proposte fantasiose di cui il ministro – sottolinea lo stesso Giorgetti – non sa assolutamente nulla».

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videocollegamento con Cernobbio

Il ministro dell’Economia, chiamato a chiudere i lavori del think-tank di Villa d’Este, parla in realtà in collegamento video. E sottolineando che il lavoro sulla manovra economica procede «in modo serio, sulla base dei dati disponibili», si appella a «responsabilità e prudenza». Concetti che hanno portato bene al governo. «Nel panorama europeo, dopo avere contestato e argomentato sulle nuove regole dell’Ue, siamo quelli che le rispettano in modo più puntuale». Con benefici per tutti gli italiani.

«La prima notizia – annuncia Giorgetti – è che la finanziaria, che era la legge dei sacrifici, non sarà una manovra correttiva: perché i conti vanno come avevamo previsto». Più nel dettaglio, «l’economia ha subito purtroppo un rallentamento anche per la guerra commerciale globale. Ritengo che le nostre previsioni alla fine potranno essere accolte».

Il governo prevedeva all’inizio per il 2025 una crescita dell’1,2%, ridotta poi, in primavera, allo 0,6%. Numeri che inducono a non chiedere sacrifici al Paese. La prossima legge di bilancio non porterà con sé alcuna nuova stretta. «Abbiamo adottato un metodo della serietà e della prudenza, che sta pagando un dividendo importante anche per le imprese e le aziende di credito – chiamiamole così per non fare polemiche – e continueremo su questa strada».

Quali saranno invece le misure in dote per il prossimo anno non è dato ancora sapere. Troppo presto per scegliere gli interventi da portare avanti. «Per serietà penso che il governo debba parlare semplicemente quando c’è un quadro di insieme». Molti i temi sul tavolo. «Noi abbiamo fatto una pianificazione pluriennale che prevedeva lo spazio per intervenire in modo significativo sul fronte fiscale per le famiglie. Stiamo lavorando seriamente per trovare una soluzione per rendere compatibile questo percorso con gli impegni supplementari in termini di spesa». Un riferimento esplicito alla deroga sui conti per le spese per la difesa. «Devo dire – osserva il ministro – che è difficile spiegare all’uomo comune che il Patto di Stabilità si possa derogare solo per le spese per la difesa e non per altre».

Su questo tema, precisa, «continuo a insistere che al dovere assunto a livello internazionale deve affiancarsi uno sforzo significativo dell’industria della difesa nazionale chiamata a uno sforzo quasi improvviso ma titanico per poter partecipare a questa fase. Altrimenti tutto si traduce in un aggravio per la finanza pubblica, senza ritorno di produzione e occupati in Italia. Abbiamo sollecitato le società partecipate dallo Stato in termini di impegni». Se l’impatto dell’aumento delle spese militari sulla manovra è «ancora da valutare», l’auspicio è che «non comprometta i nostri obiettivi in termini di politica economica e di politica in senso lato». L’impegno con cui chiude Giorgetti è a non stringere la cinghia.