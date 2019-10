Roma, 31 ottobre 2019 - Cartine e filtri per le sigarette, detrazioni sanitarie, sconti per chi paga in contanti e bonus asili nido più ricco. Sono tante le novità inserite nella manovra 2020. A cominciare dalla nuova stangata per i fumatori, che non escluderà chi le sigarette se le fa da solo, con cartine e filtri. Nuova imposta pari a 0,005 euro a pezzo: per una confezione di 50 cartine l’aggravio sarà di 25 centesimi. Questi prodotti non potranno più essere venduti on line. Buone notizie, invece, per le famiglie. Il voucher per gli asili nido raddoppia per i nuclei con Isee fino a 25mila euro (da 1.500 a 3mila euro). Il bonus sale a 2.500 euro anche per le famiglie con Isee fino a 40mila euro. Confermato lo stop alle detrazioni per i redditi superiori ai 120mila euro, anche su prodotti sanitari. Chi ha basso reddito, invece, continuerà a detrarre, e anche se paga in contanti. Taglio del cuneo fiscale: 40 euro netti in media in busta da luglio. Gualtieri prevede rimborsi fra i 100 e i 200 euro l’anno per chi utilizza carte di credito. Facilitazioni per le scuole che acquistano copie cartacee o digitali dei quotidiani: usufruiranno di un bonus dell’80% della spesa.

Vediamo nel dettaglio le misure più significative.

Sugar Tax

La sugar tax scatta da aprile e colpisce le bibite ‘edulcorate’: vale 10 euro per ettolitro per i prodotti finiti e 0,25 per kilo per i prodotti da utilizzare previa diluizione.

Plastic Tax

Questo balzello partirà a giugno: un euro al chilo in più alla produzione sugli imballaggi di plastica. Una bottiglia da 1,5 litri aumenterà da 2,5 a 6 cent (cioè fino al 13% in più).

Partite Iva

Niente stretta in vista per le partite Iva: rimane il regime forfettario al 15% (sotto i 65mila euro di reddito) e saltano i paletti ipotizzati sui beni strumentali.

Parco auto Pa green, almeno per il 50%

Rinnovo del parco auto in chiave green per la Pubblica amministrazione. Si prevede l’acquisto o il noleggio di nuove auto almeno per il 50% ibride o elettriche dal 2020.

Addio al superticket: 2 miliardi sul fondo

La manovra 2020 conferma 2 miliardi di euro in più sul Fondo sanitario nazionale, 2 miliardi per l’edilizia sanitaria e l’abolizione del superticket di 10 euro nel 2020.

Sport bonus

Prorogato il credito d’imposta al 65% per costruzione, manutenzione o recupero di impianti sportivi pubblici: lo Sport Bonus è utilizzabile in 3 rate annuali fino a 13,2 milioni.