Manovra, cosa cambia per affitti brevi e banche: i ritocchi alla legge in Senato

Roma – La premier vuole chiudere il prima possibile la polemica sulle banche. E, per farlo, punta a mettere una sorta di pietra finale con le parole affidate all’ultimo libro di Bruno Vespa, “Finimondo” (in uscita il 30 ottobre per Mondadori Rai Libri). “Se su 44 miliardi di profitti nel 2025 – puntualizza – ce ne mettono a disposizione circa cinque per aiutare le fasce più deboli della società, credo che possiamo essere soddisfatti noi e che in fin dei conti possano esserlo anche loro”.

Un avviso che dovrebbe servire a fermare la lite Lega-Forza Italia sul contributo degli istituti di credito, andata in scena, però, anche ieri in un’ennesima puntata di scontro tra i vertici dei due partiti. Il che non toglie che, pur in questo contesto di querelle politiche, il Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, e il suo vice, Maurizio Leo, abbiano aperto a possibili modifiche sui nodi degli affitti brevi e dei “dividendi”, a condizione che “i conti quadrino”, perché insiste Giancarlo Giorgetti “io curo i soldi di tutti e non mi posso distrarre”.

Giorgia Meloni con Antonio Tajani e Matteo Salvini

Orsini: “Gli 8 miliardi per le imprese non li ho ancora visti”

Mentre il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, insiste: “Io gli 8 miliardi per le imprese non li ho ancora visti, forse il Ministro Urso ha tabelle diverse”. Il capitolo banche, Giorgia Meloni, lo mette in fila in una sorta di versione che vorrebbe essere definitiva: “Se cresce lo spread, se sale il rating dell’Italia, se le banche hanno potuto approfittare dei 200 miliardi messi a disposizione dal governo Conte per rinegoziare con la garanzia dello Stato prestiti che avevano già erogato, o dei crediti del superbonus, sempre grazie a Giuseppe Conte, è giusto che quelle stesse banche ci diano una mano a continuare in una politica così profittevole. Ho spiegato che per mantenere i conti in ordine, occorrono delle risorse e le abbiamo chieste a chi, grazie a questa politica, ha avuto dei grandi benefici”.

Emanuele Orsini presidente di Confindustria

Insomma, non si scappa. L’intesa, su questo come sugli altri fronti, faticosamente raggiunta in maggioranza non va rimessa in discussione. Un concetto che la premier potrebbe ripetere anche oggi ai suoi vice se scegliesse di confrontarsi con loro a margine del Consiglio dei ministri già convocato. Le liti quotidiane tra alleati non sono, del resto, viste di buon occhio ai piani alti di Palazzo Chigi. Anzi, sono fonte di crescente irritazione. Il problema è che la tensione tra Lega e Forza Italia non accenna a diminuire.

Lo scontro Lega-Forza Italia sul contributo delle banche

Con il Carroccio che continua a rilanciare e a chiedere di aumentare il contributo ed FI a fare muro. “Chiederò che sul Piano casa, scoperto sul 2026, parte dei fondi arrivi con gioia e entusiasmo da parte di un sistema”, quello delle banche, “che sta facendo margini notevolissimi”, insiste Salvini. “L’accordo è chiuso, non si cambia perché c’è un’intesa generale di tutti”, replica Antonio Tajani. “Non voteremo alcuna norma – traduce il capogruppo azzurro alla Camera Paolo Barelli – che altera gli accordi presi”.

Il nodo degli affitti brevi turistici

Non solo banche, però. A far fibrillare la maggioranza sono anche altri nodi come quello dell’innalzamento della cedolare sugli affitti brevi. Qui Lega e FI sono dalla stessa parte della barricata: no a elevare l’aliquota. Ma è una scelta, quest’ultima, che il governo difende: “È sensato il 26% sugli affitti brevi, come per gli investimenti”, spiega Leo. Si tratta, però, di una norma che quota solo 100 milioni e “non è una questione di vita o di morte”, insiste Giorgetti. Nessuna “distrazione” nel mettere a punto la misura, mette a fuoco, ma pur difendendone la ratio il ministro evidenzia che “il Parlamento c’è per migliorare”.

Tutta da capire la modifica alla quale si potrà mettere mano nel corso del dibattito in Senato. Non è escluso che si possa agire sull’incentivazione degli affitti lunghi, come chiede Noi Moderati. “Proponiamo di abbassare - spiega Maurizio Lupi - dal 21% al 15% l’aliquota della cedolare secca per chi affitta casa a lungo termine”. Altro capitolo aperto è quello della tassazione sui dividendi. E anche qui non si chiude a modifiche. “Il Parlamento è sovrano e il testo è migliorabile”, osserva Leo.