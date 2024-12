Manovra, slitta l’approdo in Aula: i lavori in commissione riprendono lunedì

Roma, 14 dicembre 2024 - Slitta l'approdo in Aula alla Camera della legge di bilancio rispetto a quanto previsto dal calendario dell'ultima conferenza dei capigruppo. Il calendario attualmente vede in programma la discussione generale della manovra per lunedì alle 15, ma sul testo è ancora stallo in Commissione Bilancio, che attende il deposito degli emendamenti del governo.

La Commissione è stata aggiornata a lunedì, con la prospettiva di una seduta notturna per l'esame delle modifiche e il voto sul mandato al relatore, con il lavoro che potrebbe terminare solo martedì. Per questo è stata già convocata una nuova conferenza dei capigruppo per lunedì 16 alle ore 18 per stilare un nuovo calendario d'Aula.