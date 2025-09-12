Manovra, ceto medio nel mirino. Irpef più bassa e premi produttività

Mette le mani avanti sulle risorse disponibili, come è consueto in questa fase pre-manovra, ma, al dunque, il vice-ministro dell’Economia, Maurizio Leo, tre paletti li fissa e riguardano la detassazione dei premi di risultato ("la strada da seguire"), il taglio dell’Irpef per il ceto medio (che "è una priorità") e il via libera alla rottamazione delle cartelle esattoriali (ma "selettiva").

Davanti alla platea degli artigiani della Cna, Leo puntualizza più e più volte che i conti sono in fieri, che quello sulla manovra è un work in progress in cui tutte le richieste in arrivo sia dalla maggioranza sia dalle associazioni di settore sono attentamente prese in considerazione. Ma spiega anche più e più volte che il problema risorse esiste e che alla fine, raccolte tutte le istanze, bisognerà fare i conti con le esigenze di finanza pubblica.

Le priorità, però, si possono delineare. Il punto di riferimento è il ceto medio (pallino di Forza Italia oltre che di FdI) e a suo favore si sta studiando la rimodulazione al ribasso della seconda aliquota Irpef. Il viceministro non si sbilancia però su quale sarà la platea interessata dal taglio, finora ipotizzato sempre dal 35% al 33%: se i redditi fino 60.000 euro o fino a 50.000. Certo è che è questa la madre delle misure su cui da mesi lavorano tecnici e politici, con l’obiettivo di sostenere il ceto medio, è la riduzione dell’Irpef ai redditi medi portando l’aliquota intermedia dal 35% al 33% e cercando di ampliare lo scaglione ai redditi fino a 60mila euro.

Costo totale dell’operazione circa 4 miliardi: con un risparmio annuo stimato per la fascia di reddito 28.000–60.000 euro da circa 40 fino a 1.440 euro. I salari potrebbero del resto essere rimpinguati passando anche per la già sperimentata detassazione dei premi di produttività, che resta "la strada da seguire". "È giusto che il reddito che viene erogato in più sconti una tassazione minore" perché va in direzione di una maggiore produttività, spiega Leo.

Sempre sul fronte fiscale, passando a uno dei cavalli di battaglia della Lega, "nessuno nella maggioranza è contrario alla rottamazione" ma va fatta "cum grano salis": non deve favorire "chi ha un suv e usa metodi pretestuosi per non pagare le tasse". In questo caso, il riferimento non è probabilmente solo alla prossima legge di bilancio, ma anche alla proposta di legge a prima firma Romeo, all’esame del Senato e per il quale si attendono gli emendamenti entro la nuova data del 22 settembre. Dalla Lega arriva anche l’idea di una flat tax sui Paperoni stranieri che investono nell’economia italiana, fondamentalmente Btp o start up. Il viceministro non la esclude a priori ma invita ad evitare di comprendere tra i destinatari chi è già residente in Italia.

"La certezza del diritto è importante", spiega. Guardando invece alle imprese, Leo ribadisce tra gli obiettivi quello di rendere l’Ires premiale "strutturale, semplificandola". "Vediamo come far confluire l’Ires con il principio di chi assume meno paga nella prossima legge di bilancio", insiste, ritornando sulle misure della scorsa manovra che potrebbero essere riproposte anche nella prossima.