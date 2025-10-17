Roma, 17 ottobre 2025 – Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera alla Manovra economica per il 2026.

Una legge di Bilancio dello Stato che contiene diversi provvedimenti in materia di Irpef, pensioni, imposte.

"Manovra che risponde alle esigenze degli italiani e delle famiglie. Una manovra che considero molto seria ed equilibrata, vale 18,7 miliardi di euro, e va letta nel solco delle precedenti e si concentra sulle stesse grandi priorità delle precedenti: famiglia e natalità, riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e sanità", ha detto Giorgia Meloni aprendo la conferenza stampa al termine del Cdm.

Bonus mamma

“Aumentiamo da 40 a 60 euro al mese il bonus per le mamme lavoratrici”. Così la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha varato la manovra. - In manovra non ci sarà il bonus per acquistare i libri di scuola. ''E' un'ambizione che non siamo riusciti ad assecondare perché'' le risorse sono state ''dirottate sull'Isee e su altre misure a favore della famiglia'', ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.

Taglio Irpef ceto medio

“Interveniamo ancora sull'Irpef: ci concentriamo sul ceto medio, tagliando dal 35 al 33 per cento l'aliquota da 28mila a 50mila euro con una spesa di 2,8 miliardi. E stanziamo 1,9 miliardi sui salari, per tagliare dal 5% all'1% la tassazione sui redditi di produttività e per intervenire sul lavoro povero”, ha detto la Meloni.

''La sterilizzazione'' dell'Irpef ''sarà sopra i 200mila euro''. Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in conferenza stampa al termine del Cdm. Quindi ''chi è tra i 50mila e i 200mila euro beneficerà del taglio dell'aliquota dal 35 al 33%'', ha aggiunto il ministro, affermando che comunque ''questa è la proposta, poi il Parlamento è sovrano''. Quindi anche per chi ha un reddito sopra i 50mila euro e sotto i 200mila ci sarà un vantaggio con il taglio dell’Irpef per la quota di stipendio fino a 50mila euro.

Prima casa fuori dall’Isee

"Escludiamo dal calcolo Isee la prima casa con il limite del valore catastale”, ha detto Giorgia Meloni. Durante la conferenza non è stato spiegato quale sia però il limite di valore catastale.

Banche, assicurazioni ed extraprofitti

"Non ci saranno tasse sugli extraprofitti. Mi considero soddisfatto". Lo ha detto il vicepremier Antonio Tajani, parlando del contributo delle banche alla legge di bilancio durante la conferenza stampa al termine del Cdm. Nelle coperture della manovra “c'è un importante contributo degli istituti bancari e assicurativi che voglio ringraziare”.”Ci sono state lunghe interlocuzioni – ha aggiunto –. Parliamo di grandi portatori di interessi ma tutti ci rendiamo conto delle priorità e abbiamo trovato una disponibilità che non era scontata”, ha detto Giorgia Meloni.

"Riteniamo che l'impatto delle misure adottate sul sistema bancario e sulle assicurazione sia assolutamente sopportabile. In parte sono misure concordate, in parte, mi riferisco all'aumento di due punti di Irap, le accettano a malincuore. Ma sappiamo: quando si tassa chi viene tassato non è felice". ha precisato il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. "Riteniamo che l'impatto sia accettabile - ha aggiunto - tenendo conto che abbiamo un sistema solido e profittevole".

Il contributo carico delle banche nella Manovra "è un mix di misure” di “carattere strutturale e congiunturale” e comprende “la possibilità di 'liberare’ le riserve poste a capitale” con la legge del 2023, “l'aumento dell'Irap, un nuovo regime di deducibilità dei crediti dubbi che vengono spalmati su più esercizi e la limitazione del riporto fiscale delle perdite”, ha aggiunto Giorgetti ribadendo che sono misure che il comparto “che è in salute come ha anche detto il governatore Panetta al G20” è i grado di “assorbire”.

Rottamazione

"C'è una cosa che ci sta a cuore: la rottamazione fino a tutto il 2023, riguarda una platea di 16 milioni di italiani, con 108 rate lungo 9 anni. Le scorse rottamazioni non hanno funzionato perché avevano poche rate e molte altre questioni. Questa propone una pace fiscale, si fa una sorta di mutuo a lungo periodo in accordo con lo Stato". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini al termine del Cdm che ha approvato al legge di bilancio.

Rinnovi contrattuali

Sul lavoro povero si interviene "stimolando i rinnovi contrattuali per i redditi fino 28mila euro” ed è previsto che “sulla parte di incremento si applichi l'aliquota del 5% sia per i rinnovi 2026 ma anche per il 2025”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni.

Aumento età pensione

In Manovra nel capitolo pensioni "la sterilizzazione è confermata" con "un mese in più dal 2027 e due mesi in più dal 2028". Lo ha detto il ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo ad una domanda sull'aumento dell'età pensionabile per l'aspettativa di vita, nel corso della conferenza stampa seguita al Consiglio dei ministri che ha approvato il ddl di bilancio.

Pensioni minime

''Per quanto riguarda le pensioni minime, abbiamo previsto un incremento di 20 euro mensili''.

Detassati premi, notturni e festivi

“Tagliamo dal 5 all'1% la tassazione dei premi di produttività, elevando la soglia dei premi soggetti all'aliquota sostitutiva da 3mila a 5mila euro, detassando le componenti del salario dei turni notturni e festività”, ha detto la premier.

Sanità

Con le risorse stanziate per la sanità, “vogliamo rafforzare in generale il comparto sanitario, in particolare assumere circa 6.300 infermieri e ulteriori mille medici, e aumentare le buste paga degli infermieri, con un aumento stimato nel 2026 di 1.630, per i medici di circa 3.000 euro, e anche del personale sanitario del comparto”. A dirlo è stata la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo il Cdm che ha varato la manovra.

Spese militari

I 12 miliardi di spese per la difesa "potranno essere finanziati o col BTp o col Safe, che è molto parente del Pnrr, con prestiti a lungo termine che devono essere restituiti”. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. “Riteniamo – ha aggiunto – e stiamo lavorando e abbiamo spinto i nostri giganti nazionali della difesa, Leonardo e Fincantieri, a cercare interlocuzioni con soggetti europei per progetti che possano aderire al piano Safe”.